¡Feliz cumpleaños!

Como cada domingo, FIFA.comcentra su atención en los astros del fútbol mundial que cumplirán años la semana entrante. ¡No te olvides de felicitarlos!

17

Héctor Moreno*(28 años) participó con México en las dos últimas Copas Mundiales de la FIFA™ (Sudáfrica 2010 y Brasil 2014), así como en la Copa FIFA Confederaciones 2013. Cuando era más joven, disputó la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2007 y se adjudicó la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2005. A escala continental, Moreno ganó la Copa Oro de la CONCACAF 2011 y, el pasado octubre, el duelo eliminatorio de la Copa de la CONCACAF, lo que permitirá a su país disputar la Copa Confederaciones 2017. Tras sus comienzos en el Pumas de la UNAM, el defensa ganó 1 liga y 1 Supercopa de Holanda con el AZ Alkmaar. Al cabo de cuatro temporadas en el Espanyol de Barcelona, regresó a la Eredivisie* para vestir la camiseta del PSV Eindhoven.

18

Iván Zamorano*(49 años) entró en la leyenda del fútbol chileno dejando muy alto el pabellón de su país en el fútbol de selecciones y de clubes. Bam Bam* permitió a Chile regresar a un Mundial tras haberse perdido tres ediciones seguidas. Fue en Francia 1998, donde alcanzó los octavos de final. Dos años después, se colgó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney, amén de erigirse en el máximo goleador del torneo. Tras haber alzado 1 Copa de Chile con el Cobresal, se marchó a Europa con el St. Gallen, donde fue el máximo artillero de la liga suiza. Luego de un paso por el Sevilla, Zamorano fichó por el Real Madrid, donde conquistó 1 Liga (siendo además su máximo goleador), 1 Copa del Rey y 1 Supercopa de España. Con el Inter de Milán, se contentó con 1 Copa de la UEFA. Posteriormente ganó la liga mexicana con el Club América, antes de concluir su carrera en su país con la camiseta del Colo Colo.

19

Mauro Tassotti*(56 años) fue uno de los hombres en la sombra durante la época dorada del AC Milan. Tras dos campañas iniciales en el Lazio, el zaguero pasó nada menos que 17 en San Siro, en las que cosechó 5 Scudetti, 4 Supercopas de Italia, 3 Copas de Europa/Ligas de Campeones, 3 Supercopas de Europa y 2 Copas Intercontinentales. Con la selección italiana, Tassotti participó en el Mundial de Estados Unidos 1994, donde quedó subcampeón. Una vez colgadas las botas, entrenó al equipo juvenil del Milan, antes de ejercer como segundo entrenador del primer equipo rossonero* durante 14 años. El año pasado se convirtió en ojeador.

20

Uwa Echiejile*(29 años) disputó con Nigeria el Mundial de 2010, tras haber ocupado la 3ª posición en la Copa Africana de Naciones (CAN) ese mismo año. Luego rubricó una de las páginas más gloriosas en la historia de las Súper Águilas *ganando la CAN 2013, lo que le permitió disputar la Copa Confederaciones 2013. Cuando era más joven, participó en el Mundial sub-20 de 2007. Tras sus comienzos en su país natal con el Bendel Insurance, fichó sucesivamente por el Rennes francés y el Braga, donde levantó la Copa de la Liga portuguesa. Actualmente milita en el Mónaco.

21

Nicky Butt*(41 años) contribuyó al regreso del Manchester United al primer plano internacional cosechando 6 ligas, 3 Copas de Inglaterra, 4 Community Shields, la Liga de Campeones de la UEFA 1999 y 1 Copa Intercontinental. Tras 12 campañas en Old Trafford, ganó la Copa Intertoto con el Newcastle. Con Inglaterra, Butt disputó el Mundial de 2002 y el Mundial sub-20 de 1993. Con la camiseta de los Red Devils*, también compitió en la primera Copa Mundial de Clubes de la FIFA, en 2000.

22

Rogerio Ceni**(43 años) es un caso único en la historia del fútbol, pues, pese a tratarse de un portero, es uno de los máximos artilleros de la historia del São Paulo, con 131 goles de penal o de falta. En sus 25 años de carrera (que concluyó en 2015), ganó con Brasil el Mundial de 2002, disputó 1 partido en la edición de 2006, y también se adjudicó la Copa Confederaciones 1997. Asimismo, formó parte de la selección olímpica que se colgó la medalla de bronce en los Juegos de Atlanta 1996. Ceni cosechó más de 20 títulos con el São Paulo, incluidas 3 ligas brasileñas, 2 Copas Libertadores, 1 Copa Intercontinental y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2005.

23