El FIFA Fan Festival™ de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ impartirá formación sobre reanimación cardiopulmonar

La FIFA y la American Heart Association pondrán en marcha esta iniciativa en los FIFA Fan Festival™ de Atlanta, Dallas y Filadelfia, y en la zona de aficionados de Nueva York Nueva Jersey

El público podrá participar en experiencias interactivas de reanimación cardiopulmonar desde el 11 de junio hasta el 19 de julio

La iniciativa se ajusta al compromiso de la Subdivisión de Medicina de la FIFA con los programas de salud cuyo legado trasciende las competiciones

En el marco de la oferta del FIFA Fan Festival™ en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la FIFA y la American Heart Association (la Asociación Estadounidense del Corazón) brindarán la oportunidad a los asistentes de practicar la reanimación cardiopulmonar manual mediante una actividad interactiva en distintas comunidades de Estados Unidos, diseñada para fomentar la preparación y la confianza necesarias a la hora de salvar vidas.

Del 11 de junio al 19 de julio, la unidad móvil de reanimación cardiopulmonar del colectivo Nation of Lifesavers, de la American Heart Association, estará presente en los FIFA Fan Festival™ de Atlanta, Dallas y Filadelfia, y dará la bienvenida a miles de aficionados de todo el mundo durante los festejos de la competición. Esta unidad también estará presente en la zona de aficionados del Bronx, en Nueva York Nueva Jersey, los días 13 y 14 de junio.

La iniciativa se llevará a cabo en estrecha colaboración con la Subdivisión de Medicina de la FIFA, lo que refleja el compromiso general de la FIFA por utilizar sus competiciones como plataforma para fomentar el cambio social y la salud pública. Además de disfrutar de las proyecciones de partidos en directo, de actividades de entretenimiento y culturales, los asistentes aprenderán a reconocer un paro cardíaco, a practicar una reanimación cardiopulmonar manual y a entender que actuar inmediatamente puede salvar vidas.

Cada año, más de 350.000 personas sufren paros cardíacos fuera de los hospitales en Estados Unidos. Si la reanimación cardiopulmonar se efectúa de inmediato, las probabilidades de sobrevivir aumentan considerablemente. En la Copa Mundial de la FIFA 2026™, los aficionados tendrán la oportunidad de aprender a salvar vidas, puesto que la Subdivisión de Medicina de la FIFA y la American Heart Association tienen el firme propósito de dotar a cuantas personas quieran de la confianza necesaria para actuar en caso de emergencia.

"El fútbol tiene la extraordinaria capacidad de unir a personas de todas las culturas y generaciones —afirmó el Dr. Andrew Massey, director de la Subdivisión de Medicina de la FIFA—. Incorporar la formación sobre reanimación cardiopulmonar manual a la experiencia de los FIFA Fan Festival permitirá que los aficionados no solo se lleven recuerdos de la competición, sino que ganen la confianza necesaria para salvar vidas en caso de que se produzca un emergencia cardiaca".

La American Heart Association, referente mundial en ciencia y formación sobre la reanimación, llevará su movimiento Nation of Lifesavers por primera vez a una competición de la FIFA. La labor de la organización se centra en incrementar la sensibilización social y transmitir a más personas los conocimientos y la convicción necesarios para actuar durante los instantes posteriores a una emergencia cardiaca, que son fundamentales.

"Al ofrecer formación en reanimación cardiopulmonar manual en los FIFA Fan Festival, miles de personas se podrán unir a Nation of Lifesavers y ayudar a que más comunidades se sientan preparadas para actuar en situaciones en las que cada segundo que pasa es importante —señaló Nancy Brown, directora general de American Heart Association—. Vamos a garantizar que haya más gente formada, segura y preparada para actuar en caso de emergencia cardiaca y salvar una vida".