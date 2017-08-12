Entre sueños y partidas inesperadas

"¿Quién no ha soñado nunca con ser, por ejemplo, Luis Suárez y marcar un gol en el Estadio Olímpico de Berlín? Yo he llegado muy lejos en el mundo del deporte, pero mi ilusión sigue siendo la misma de cuando era un crío: ser el delantero que mete el gol definitivo en la final de la Copa de Europa. Estuve en la final de la Champions de 2014 y tengo grabada la expresión de felicidad de Suárez cuando anotó. La recuerdo y siento envidia". Marc Gasol, jugador español de los Memphis Grizzlies de la NBA, en entrevista con la Revista Panenka.

"En medio de la discusión sobre el fichaje de Neymar me he preguntado que es más importante, Neymar o la Allianz Arena. Debo decir con claridad que para nosotros la Allianz Arena es más importante, además de que en conjunto el fichaje de Neymar salió más caro. El FC Bayern tiene que representar otra filosofía. No queremos entrar en esa locura ni tampoco podemos; y está bien que así sea. Creo que la opinión pública y nuestros seguidores lo entienden" Karl Heinz Rummenigge, presidente del Consejo Directivo del Bayern Múnich, en entrevista con "Sport Bild".

"Nunca he hablado mucho, no he llorado, no he pedido nada, he salido con la tranquilidad de quien ha dado todo, como no lo di en ningún otro lado. Y me fui sin ganas de lavar ropa sucia; no hablé de éste o del otro, salí con esta tranquilidad y paz de espíritu. En el Madrid di más de lo que di en otros sitios". Jose Mourinho, entrenador del Manchester United, sobre su salida del Real Madrid.

"Se nota que le gustan los centrocampistas. (Risas). Con él, mi ratio de goles ha sido mayor. He llegado más al área. Soy más peligroso en el área. Y eso es por el equipo también. Él y todo su equipo de trabajo son muy detallistas, están siempre buscando la mejora. Pep siempre te da soluciones y eso es lo que le hace uno de los mejores entrenadores del momento". El alemán Ilkay Gündogan, jugador del Manchester City, comenta con Marca su relación con su entrenador Pep Guardiola.

"Tiene todo mi apoyo, es una gran entrenador, una muy buena persona; tiene mucha capacidad. Hay que mantener los procesos; sólo hay que poner ciertas cosas para que no haga tantas rotaciones". Cuauhtémoc Blanco, exseleccionado mexicano, sobre Juan Carlos Osorio, actual seleccionador del Tri.

"Han tenido cambios pero al final el Barcelona es el Barcelona. Sabemos cómo juegan y su idea de juego no va a cambiar. Puedes cambiar un jugador y Neymar no es lo mismo, no puedes encontrar otro como él, pero hay otro que lo puede hacer bien. Si pensamos que va a ser más fácil nos equivocamos". Zinedine Zidane, sobre la partida de Neymar del Barcelona.

"Desde siempre fue tenido en cuenta y estábamos esperando la continuidad que ahora está teniendo. Por eso nos inclinamos por él. Me parecía importante que viaje el preparador físico (Bonillo) para ver en qué situación estaba. Me presentaron un informe alentador. Está en su mejor momento físico. En un momento ideal. Farfán muestra un rendimiento constante en su equipo, antes en Emiratos Árabes no lo tenía. Es un momento de estabilidad en todo aspecto para Farfán". Ricardo Gareca, sobre la vuelta de Farfán a la selección peruana.

"Para llegar a la final, necesitas talento y suerte. Para ganarla, necesitas ser el mejor equipo. Y, puede sonar extraño, pero salí del césped aquella noche con mi mente en paz. Porque sabía que no habíamos sido el mejor equipo. Tan simple como eso". Massimiliano Allegri, entrenador de la Juventus de Turín, en una columna para 'The Players Tribune' sobre la derrota en la final de la Liga de Campeones de la UEFA ante el Real Madrid.

Claudio Bravo, y su particupar homenaje a Marcelo Bielsa, a 10 años del día que asumió en la selección de Chile.