Entre partidos aburridos y lealtades

"Soy seguidor del Espanyol. No necesito hablar demasiado. También sería imposible que dirigiera al Arsenal. En fútbol, es difícil de mantener la lealtad con tu corazón y la emoción pero yo creo que antes que entrenador o jugador, deberías ser leal. Soy fan del Espanyol. Amo al Espanyol". Mauricio Pochettino descartó en conferencia de prensa que pudiese ser el reemplazante de Luis Enrique como técnico del FC Barcelona desde la próxima temporada.

"Creemos que en la anterior edición de la Copa Confederaciones donde México fue campeón (1999), México tenía un gran equipo de fútbol al igual que ahora, por tal motivo nos emocionamos con el equipo actual y lo que se está construyendo, lleguemos en las mejores condiciones para competir y darle alegrías a la afición mexicana". Juan Carlos Osorio, seleccionador de México, entusiasmado con la participación de sus dirigidos en la Copa FIFA Confederaciones Rusia 2018.

"Los partidos de clasificación en Europa me aburren, mientras que los de Sudamérica me motivan. A mí me gusta el fútbol en serio y el fútbol en Sudamérica es serio. (Hay) muchas selecciones buenas, muchas selecciones del mismo nivel. Incluso las que históricamente no son tan fuertes, tienen con qué crear dificultades. En Europa hay una diferencia abismal entre selecciones". José Mourinho, en una entrevista a ESPN Brasil.

"Aún no asimilo lo que pasó. Es muy importante para mí el gol de ayer, pero aún no le tomo el peso a ser el goleador histórico de la selección. Como profesional me pone bien contento. Siempre me exijo más. Lamentablemente erré el penal para ser el exclusivo goleador, pero seguiremos trabajando de cara al gol". Alexis Sánchez, tras igualar el récord de Marcelo Salas como máximo goleador histórico de la selección chilena con 37 goles.