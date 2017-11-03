Entre goles de otro mundo y dietas milagro

"No hice otro gol igual. He metido algunos muy difíciles de hacer, pero esto era en un Mundial. Esto era el sueño del pibe. Todos soñamos con gambetearnos a todos, incluso a Shilton. No entiendo lo que hizo en esa jugada todavía. No sé si en ese momento se lo llevaron los fantasmas o se lo llevaron los ovnis. No me cubrió nada. Fue como que pasé, ¡y ya!”. Diego Maradona, en exclusiva para FIFA.com, sobre el 'gol del siglo' que marcó a Inglaterra en México 1986.

"Esta temporada es, posiblemente, la primera en mi carrera que he comenzado jugando cinco partidos consecutivos. Por primera vez me siento el delantero número 1 de un equipo. Es lo que necesitaba". Álvaro Morata, ahora delantero del Chelsea, en una entrevista para Four Four Two.

"Soy un jugador que, cuando llega al área, tiene que meter sí o sí. Si llego y no meto, la llegada no es de calidad. La de Roma me va a dar vueltas toda la temporada, porque al final nos puede penalizar e incluso no pasar. Si no pasamos (a octavos en Champions), me voy a sentir seguramente más culpable que el resto. Analizo ese partido y creo que el equipo estuvo brutal... 0-0 y Saúl tiene cuatro ocasiones y no mete ninguna". Saúl Ñíguez, centrocampista del Atlético de Madrid, habla en el diario Marca de la posibilidad de quedar eliminados de la Liga de Campeones de la UEFA.

"No somos máquinas. Es normal que los porteros cometamos errores, todos lo hacemos y querrías poder cambiarlo. Creo que fueron golpes que me permitieron avanzar en mi progresión. Las ‘cagadas’ son parte de la vida, también del fútbol. Y con el tiempo te hacen más fuertes". Marc André Ter Stegen, arquero del Barcelona, en la publicación alemana Waz.

"Ya tengo el Trofeo UEFA en la sala de estar y hay un hueco en la librería para poner el ‘the Best’ al lado". Lieke Martens, premiada con el The Best a la Jugadora de la FIFA 2017, en una entrevista con Mundo Deportivo.

"Portugal puede ser campeón mundial (en Rusia 2018). Tenemos un conjunto con mucha experiencia y jugadores que se conocen muy bien, además de individualidades de gran nivel". Luis Figo habla de las posibilidades de la Seleção das Quinas en Rusia en Sportbild.

"Si consigues volver a caminar con tu hijo por el jardín, date por satisfecho, me dijeron". Santi Cazorla contó en el Diario Marca su calvario con las lesiones, que lo llevaron al quirófano ocho veces en un año.

"Ese tipo te saca todo tipo de comidas. En mi caso, el queso, la carne, el huevo... La vida".

Lautaro Acosta, de Lanús, explica en Planeta Fútbol la dieta que le puso el nutricionista de Messi, una de las claves de su buen momento.

"Todavía veo las caras de los 25 mil hinchas de Racing festejando". A 50 años de la primera Copa Intercontinental ganada por un equipo argentino, Juan Carlos "Chango" Cárdenas recordó en La Nación cómo fue aquella victoria de Racing ante el Celtic por 1-0 con gol suyo.

"No hay problema que nos pongan como favoritos. Seguro que quieren sacarse la presión de encima. No hay que escuchar lo que dicen, sino preocuparnos en mejorar". Pedro Gallese, arquero de Perú, ya vive el duelo ante Nueva Zelanda por un lugar en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

"Yo estaba un poco nervioso. La verdad, tuve miedo de errar el penal y se lo di a Silva porque estaba bien". José Sand, una de las figuras de la histórica clasificación de Lanús a la final de la Copa Libertadores de América, no tuvo problemas en admitir que cedió el penal que significó el 4-2 ante River Plate pese a haber convertido ya dos goles.