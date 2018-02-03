Respeto, agradecimiento y convencer a la abuela

*"La clave de la mejor generación del Barcelona es Leo. Nosotros solo le seguimos a él. Si hay alguien importante en haber ganado estos títulos, ha sido Leo. Intentamos ayudarle porque él necesita un equipo competitivo para ganar títulos".* Gerard Piqué tras renovar su contrato con el FC Barcelona.

"Fácil no se la voy a hacer a Sampaoli. No me bajo de la lucha por el Mundial. Sería lindo romperla en estos cuatro meses y que Sampaoli tenga dudas". Carlos Tevez, en diálogo con Radio La Red.

"Las mujeres debemos cuidarnos el doble que los hombres porque además de jugar al fútbol trabajamos para llegar a final de mes". Sandra Ramajo, capitana de la Real Sociedad en Marca.

"Respeto mucho a Cristiano por la historia que ha hecho. Es el espejo en el que me miro. Lleva 10 años en lo más alto, como Messi. Todos queremos llegar a ser como ellos". Neymar, en entrevista retomada por el Diario AS.

"Todas las jugadoras deberían ser profesionales y cobrar lo que se merecen. Se están empezando a hacer las cosas bien (en España). Ahora se está dando el valor que merecen las chicas. De aquí a unos años las condiciones serán mucho mejores”. Nuria Sánchez, jugadora del Villarreal, sobre los progresos del fútbol femenino en España, en la revista Panenka.

"Fue entre 2010 y 2011 Me tocó ir a la oficina del INEM a sellar mi cartilla del paro. En esa época conocí también muchos jugadores que habían estado en Primera y que en ese momento ni siquiera podían jugar en un Segunda B y ganar 1.000 euros. Es una etapa que te enseña lo que es la vida de verdad. Muchas veces, cuando estás en Primera, te olvidas de la realidad. Ganas mucho dinero y nunca piensas que de la noche a la mañana te puedes quedar en el paro. Por eso nunca olvido de dónde vengo". Asier Garitano, entrenador del Leganés, habla de sus comienzos como entrenador en el diario ABC.

"Sacas una entrevista de cualquier futbolista después de un partido, y es verdad que siempre se dicen las mismas cosas, pero, coño, ¿cómo no vas a decir siempre las mismas cosas? Tú te debes a un club, a un equipo, tienes que proteger a tus compañeros… Pues claro, tienes que dar mensajes corporativos. Y muchas veces a la hora de trasladar públicamente esos mensajes corporativos, todos seguimos una misma línea que hace que los futbolistas, efectivamente, parezcan tontos, pero para nada es así". Coke, jugador del Levante y excapitán del Sevilla, en Contexto y Acción.

"Hay que entrenar comportamientos y el jugador mexicano es tan bueno como cualquiera en el planeta. Para jugar bien al futbol no se necesita inteligencia académica, sino inteligencia operativa". Juan Carlos Osorio, seleccionador mexicano, tras la victoria sobre Bosnia y Herzegovina por 1-0 en el primer amistoso de preparación rumbo al Mundial de Rusia 2018.