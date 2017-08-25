El 'tiki taka' del Real Madrid

El tiki-taka alcanza su culmen de la mano del Madrid de Zidane

200 goles en la Premier League inglesa totalizó Wayne Rooney, siendo el segundo jugador que alcanza esa barrera tras Alan Shearer (260). Al delantero de 31 años del Everton le siguen en la clasificación histórica Andy Cole (187), Frank Lampard (177) y Thierry Henry (173). Además de su tanto contra el Manchester City, Rooney contribuyó a que el Everton alinease a más de 7 jugadores ingleses en la liga por primera vez en 20 años. Poco después, el punta anunció su retirada de la selección de Inglaterra, con la que ha marcado más goles que nadie (53) y ha totalizado 119 internacionalidades (sólo por detrás de las 125 del mítico arquero Peter Shilton).

44 pases, nada más y nada menos, enlazó el Real Madrid para fabricar el gol de Casemiro en el triunfo por 0-3 sobre el Deportivo de La Coruña (19 más que los que había encadenado Argentina antes del icónico tanto de un ex jugador merengue, el centrocampista Esteban Cambiasso, en la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006™). Desde que Keylor Navas puso el balón en juego hasta que Casemiro lo empujó a la red, el Madrid mantuvo la posesión durante 1 minuto y 45 segundos, y sus 11 jugadores participaron en la jugada.

15 victorias consecutivas registró por primera vez un equipo de la Ligue 1: el Mónaco, que batió el récord que estableciera el Girondins de Burdeos en 2009 gracias a Wendel, Yoann Gourcuff, Fernando Cavenaghi, Marouane Chamakh y compañía. Asimismo, el solitario gol de la victoria en campo del Metz, que marcó Falcao en el minuto 78 (el quinto en tres partidos para el colombiano de 31 años), convirtió al combinado de Leonardo Jardim en el primero en la historia de la Ligue 1 que ve puerta en 35 encuentros seguidos.

5 minutos quedaban para que España hubiese perdido su quinta final del Campeonato de Europa Femenino Sub-19 en seis años, hasta que el equipo inició una fantástica remontada contra Francia. Los tantos tardíos de Damaris Egurrola y Patricia Guijarro dieron a la .

21 intentos necesitó Azerbaiyán para clasificar a uno de sus clubes para la Liga de Campeones de la UEFA propiamente dicha. El Qarabag rompió la tendencia negativa eliminando por el mayor valor de los goles en campo contrario a todo un FC Copenhague, que en la edición de 2010/11 forzó un empate contra el Barcelona y accedió a la fase de eliminatorias.

20 años habían pasado desde que Florian Maurice se convirtió en el último jugador en marcar en sus dos primeros partidos ligueros con el París Saint-Germain, hasta que Neymar reeditó ese logro. El brasileño de 25 años ha firmado 3 goles y 3 asistencias en sus dos primeros compromisos con el PSG.

7 victorias en la 1ª jornada de 7 Bundesligas consecutivas es el hito inédito que se apuntó Robert Lewandowski. El ex ariete del Borussia Dortmund vio puerta en el 3-1 del Bayern de Múnich al Bayer Leverkusen junto con los nuevos fichajes Niklas Sule y Corentin Tolisso; con lo que dos debutantes en la Bundesliga marcaron para el cuadro bávaro por primera vez desde que lo hicieran Luca Toni y Miroslav Klose contra el Hansa Rostock en 2007.

4 goles en un periodo metió Sam Kerr por primera vez en los 5 años de historia de la NWSL (de hecho, ninguna jugadora había marcado más de tres anteriormente en un partido entero). La delantera de 23 años, que ha firmado 17 dianas en sus 12 últimos encuentros con el Sky Blue y la selección de Australia, se convirtió además en la primera jugadora que consigue dos hat tricks en una temporada de la NWSL. El póquer goleador de Kerr ayudó al Sky Blue a vencer por 5-4 al Seattle Reign, contra el que había perdido el mes pasado… por 5-4.