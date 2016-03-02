Los reyes del empate

Un diamante en bruto de los Peninos, un veterano de lujo en Rotterdam y un artillero francés en México protagonizan el resumen estadístico semanal de FIFA.com, además del final de una secuencia en Francia y la ampliación de otra en Colombia.

200%

Es el porcentaje de goles que exhibe Marcus Rashford, quien apenas ha disputado dos partidos como profesional. El jovencísimo delantero había debutado de forma inesperada el jueves pasado, frente al Midtjylland, debido a una lesión de tendones de Antony Martial durante el calentamiento. Rashford respondió firmando dos dianas que sirvieron para transformar un 3-1 en contra en la eliminatoria en una victoria global por 6-3, con la consiguiente clasificación para octavos de final de la UEFA Europa** League, y superó de paso a George Best como anotador más joven del Manchester United en competiciones europeas.

Sólo unos días después, el domingo, Rashford se convirtió en el cuarto jugador más joven en actuar como titular con los Red Devils en la Premier League tras Federico Macheda, Phil Neville y Rafael, y aportó otros dos goles al 3-2 del United sobre el Arsenal. Un curioso dato augura un gran futuro al joven red devil: el día de su doblete, Rashford tenía exactamente la misma edad —18 años y 120 días— que un tal Wayne Rooney cuando materializó el primer doblete de su carrera. Por cierto, la mañana siguiente a su gesta ante un abarrotado Old Trafford, Rashford se dirigió a la escuela de Ashton-on-Mersey, de 1.476 alumnos, donde sigue cursando sus estudios de secundaria.

8

dianas en siete encuentros es el registro que convierte a André-Pierre Gignac en el único jugador que suma más goles que partidos en el Clausura mexicano. El último fin de semana convirtió un tanto en el 4-1 e Tigres sobre el América y amplió su racha en partidos consecutivos a siete gritos en cinco duelos de liga. Todos los tantos de los actuales campeones del Apertura fueron obra de jugadores nacidos en el extranjero: además del francés, perforaron la meta contraria Damián Álvarez -nacionalizado mexicano pero de origen argentino-, Juninho y Rafael Sóbis.

7

es el número de partidos disputados, partidos empatados, goles a favor y goles en contra que presenta el Atlético Bucaramanga desde su regreso a la primera división colombiana, después de —cómo no— siete años de ausencia. El 0-0 del domingo en su cancha ante el Rionegro Águilas convirtió al Bucaramanga en el primer equipo que empieza la campaña con siete empates consecutivos desde que el campeonato adoptó un formato de todos contra todos. El Junior, por su parte, ganó 1-0 el domingo a Jaguares y suma 16 puntos de 18 posibles, con sus cinco victorias logradas por un solo tanto de diferencia.

41

años y 352 días es la edad que convierte al defensor venezolano Luis Vallenilla en el anotador más veterano de esta última semana. El incombustible capitán de Mineros de Guayana abrió el marcador el domingo ante el Ureña, y su equipo, que se adelantó cuatro veces, acabaría imponiéndose por 4-3 en un duelo vibrante, en el que vieron puerta siete jugadores. Gracias a su primera victoria de la temporada en ocho partidos, Mineros abandonó así el farolillo rojo de la primera división de Venezuela.

36

partidos sin perder: es el récord de la Ligue** 1 del que se despidió el París Saint-Germain en su primera visita al Parc Olympique Lyonnais, este domingo. El PSG no conocía la derrota desde el 3-2 sufrido en Burdeos hace casi un año, y había superado hace poco el récord de imbatibilidad de 32 encuentros establecido en 1994 por el Nantes de Claude Makelele, Christian Karembeu, Patrice Loko y Nicolas Ouedec. No obstante, ante 56.661 espectadores —un récord de público para el nuevo estadio del Lyon—, los goles de Maxwel Cornet y Sergi Darder dieron a los locales un triunfo por 2-1. Zlatan Ibrahimovic también quedó sin marcar por primera vez en siete partidos de liga. De este modo, los Gones se convirtieron en el segundo equipo, tras el Barcelona, que vence al PSG tres veces en todas las competiciones desde 2011.

56

años habían transcurrido en la Eredivisie desde la última vez que un jugador mayor de 35 superó el listón de los 15 goles, hasta que Dirk Kuyt lo logró el domingo. Faas Wilkes y Abe Lenstra, este último con un promedio de casi un gol por partido en los más de 700 de su carrera, habían sido los últimos en realizar una proeza semejante, con 36 y 39 años respectivamente, en 1959/60. Kuyt confesó hace poco que los problemas del Feyenoord le habían hecho vivir “el momento más triste de mi vida”, y todo indicaba que el equipo iba a seguir sin ganar en la liga cuando el francés Sébastien Haller, de 21 años, adelantó al Utrecht en el tramo inicial del choque. Sin embargo, el ex del Liverpool y el Fenerbahçe acabaría marcando el gol de la victoria de los suyos. El Feyenoord se aupó así a la tercera posición, y el Utrecht cayó a la quinta.