Educación y concienciación, claves para mejorar la salud mental en el fútbol

“Recordándolo ahora, estaba muy baja de ánimo, sentía una presión constante en el pecho, y no estaba segura de qué se trataba. Simplemente, me rendí, y eso no va para nada con mi forma de ser. Pero tengo la gran suerte de estar en un club como el Arsenal, que me ofreció apoyo psicológico inmediatamente, y me dio tiempo libre”, explica Emma.