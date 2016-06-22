Eduardo Vargas, 90 años después

Un jugador africano deslumbra en Asia, los países europeos con menor número de habitantes echan por tierra los pronósticos, y Sudamérica asiste a nuevos récords goleadores. Todo esto y mucho más en el último análisis estadístico deFIFA.com.

90

años después de que David Arellano se convirtiera en el primer futbolista chileno en marcar cuatro goles en un partido de la Copa América, Eduardo Vargas igualó su gesta. Vargas, de 26 años —que ha militado ya en clubes de seis países distintos—, se convirtió además en el primer hombre desde el uruguayo Javier Ambrois en firmar diez dianas en sus primeras diez apariciones en el torneo. Su actuación permitió a Chile ganar 7-0 a México e igualar así su triunfo más holgado en la Copa América, establecido en 1979 contra una Venezuela que jugó con diez. Entretanto, Alexis Sánchez materializó su 34º gol en 99 partidos internacionales, por lo que empata con Iván Zamorano en el segundo puesto de máximos goleadores históricos de La Roja, sólo tres por detrás de Marcelo Salas.

55

goles han permitido a Lionel Messi desbancar a Gabriel Batistuta como máximo realizador histórico de Argentina. El sublime lanzamiento de falta ejecutado por la Pulga el martes 21 de junio le convirtió en el segundo jugador en anotar dos libres directos en una misma Copa América desde 1987 —el otro es su compatriota Carlos Tévez—, y ayudó a la Albiceleste tanto a* *derrotar 4-0 a Estados Unidos, anfitrión del certamen, como a alcanzar su cuarta final en los últimos cinco intentos. Messi acumula cinco goles y cuatro asistencias en apenas 254 minutos en la presente edición de la Copa América. Batistuta, eso sí, presenta un mejor índice de goles por partido (0,69 frente a 0,49). No obstante, el rosarino, que apenas convirtió 18 tantos en sus primeros 66 partidos internacionales (con una media de 0,27 goles por encuentro), suma 37 dianas en sus últimos 46 partidos (0,80). Los mejores índices goleadores de futbolistas que anotaron al menos 15 goles con Argentina corresponden a Herminio Masantonio (1,11 / 19 partidos), René Pontoni (1,0 / 19 partidos) y Luis Artime (0,96 / 24 partidos).

12

horas y 15 minutos es el tiempo que estuvo España sin encajar ningún gol en la Eurocopa, racha que truncó Croacia con el gol del empate en su duelo del martes 21 de junio. Desde que Antonio Di Natale marcó contra el conjunto de Vicente del Bosque en el 1-1 con el que arrancó el Grupo C en 2012, España mantuvo su arco a cero contra la República de Irlanda, Croacia, Francia, Portugal e Italia en aquel torneo, así como contra la República Checa y Turquía en la presente edición. Pero Nikola Kalinic apareció para acabar con su imbatibilidad. Después de haber necesitado 23 partidos internacionales para anotar sus seis primeros goles, el delantero de 28 años del Fiorentina lleva media docena en sus últimos siete encuentros. Finalmente, Ivan Perisic fue el encargado de que España concediera dos tantos en un mismo choque de la Eurocopa por primera vez desde que los franceses Zinedine Zidane y Youri Djorkaeff perforaran la portería española hace 16 años y 18 partidos. Croacia puso fin a la racha de 14 encuentros sin perder en el certamen continental de los ibéricos, que nunca antes habían perdido un partido en la Eurocopa tras haberse adelantado en el marcador.

9

goles en los últimos siete partidos suma Demba Ba después de su tripleta en el triunfo por 4-0 del Shanghai Shenhua sobre el Hangzhou. El delantero senegalés lleva 26 goles en 30 partidos desde que recaló en el club el año pasado, y su equipo encadena ya ocho compromisos sin perder en todas las competiciones. Además, Ba lidera la tabla de goleadores de la Super League china con 12 tantos, y tiene 16 jornadas por delante para intentar batir el récord de goles en una sola temporada (28), establecido por Elkeson en 2014.

1,8

millones de habitantes es la población total que convirtió a Irlanda del Norte en el país menos poblado en alcanzar instancia de eliminación directa en una Eurocopa el pasado lunes. Luego de anotar el primer gol en un torneo internacional en 30 años para vencer a Ucrania 2-0, después de aquel tanto de Colin Clark contra España en la Copa Mundial de la FIFA México 1986, el equipo de Michael O'Neil marcha a la segunda fase de la Eurocopa por primera vez. Es la segunda oportunidad en esta semana que ese récord ha sido roto, luego de que Gales, con una población de 3.1 millones de habitantes, lo hiciera un día antes. Gareth Bale es además el primer futbolista que marca en tres partidos consecutivos en el torneo desde que el checo Milan Baros hiciera lo propio en 2004. Su tanto rubricó el triunfo por 3-0 sobre Rusia, que permitió a Gales clasificarse como primera del Grupo B, por delante de Inglaterra y Eslovaquia. Por su parte, la diminuta Islandia —con menos de 350.000 habitantes— volvería a destrozar la marca si derrota este miércoles a Austria y se mete en los octavos de final.

A bote pronto

18

años y 333 días convirtieron al turco Emre Mor en el tercer jugador más joven de una Eurocopa en dar una asistencia, sólo por detrás del belga Enzo Scifo (1984) y del inglés Wayne Rooney (2004).

