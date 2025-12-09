La segunda promoción del Diploma en Liderazgo Técnico de la FIFA celebra su graduación en Zúrich

Creado en 2023, el Diploma es el principal programa formativo para responsables técnicos a escala nacional y continental

La segunda edición, iniciada en abril de 2024, concluyó con un acto de reconocimiento a sus 22 graduados en la Sede de la FIFA, en Zúrich (Suiza)

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, destacó que el curso ofrece las herramientas necesarias para desarrollar proyectos técnicos que contribuyan al crecimiento del fútbol en cada país

El pasado 5 de diciembre, mientras desde Washington D. C. el sorteo final —momento decisivo en el camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026™— concentraba la atención de los aficionados de todo el mundo, en Zúrich (Suiza) se avanzaba en la construcción del futuro del fútbol con la clausura de la segunda edición del Diploma de Liderazgo Técnico de la FIFA.

En la Sede de la FIFA, 22 graduados procedentes de 18 países, dos confederaciones y de la propia FIFA recibieron un merecido reconocimiento tras completar un exigente programa de 20 meses diseñado para fortalecer y acompañar el trabajo de los responsables técnicos del fútbol. Esta segunda edición dio comienzo en Alemania en abril de 2024.

"Aunque no puedo acompañaros en persona, estoy con vosotros en este día tan importante. Y estoy seguro de que os imagináis, en el futuro, preparando a uno de vuestros equipos para participar en el sorteo de un torneo de la FIFA —afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en un mensaje de vídeo dirigido a los graduados—. Ese es el objetivo fundamental del Diploma en Liderazgo Técnico de la FIFA: proporcionaros las herramientas necesarias para desarrollar proyectos técnicos que contribuyan al crecimiento del fútbol en vuestros países".

Puesto en marcha en Brasil en 2023, el Diploma en Liderazgo Técnico de la FIFA fue la primera titulación de este tipo y hoy ocupa la categoría más alta del itinerario formativo que la organización dedica al liderazgo técnico. El programa abarca cinco ámbitos esenciales: liderazgo técnico, alto rendimiento, formación de entrenadores, fútbol amateur y gestión.

"Estamos convencidos de que el diploma servirá a los participantes para perfeccionar, dentro y fuera de los terrenos de juego, la gestión del fútbol en sus respectivos países —afirmó Steven Martens, director de la Subdivisión de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA, al inicio de la segunda edición en 2024—. Si formamos líderes técnicos excepcionales, alcanzaremos a largo plazo los objetivos estratégicos de ofrecer oportunidades a todos los jugadores con talento y desarrollar el fútbol en todas sus categorías".

"En la FIFA creemos que todos los países albergan talento que espera a que alguien lo descubra y lo desarrolle —afirmó el Sr. Infantino—. Pero sin formación de calidad, ese talento nunca llegará a desplegar todo su potencial".

"Tras completar el curso —continuó el presidente—, contribuiréis a construir un futuro aún más prometedor para el fútbol, y los lazos que habéis forjado aquí serán la base de una red global de líderes técnicos unidos por una voluntad común de aprendizaje y desarrollo continuo".

Los graduados de esta edición combinaron el estudio en línea con sesiones presenciales, en las que tuvieron la oportunidad de conocer distintos entornos futbolísticos en Argentina, Alemania y Trinidad y Tobago. A lo largo del programa participaron en un intenso proceso de formación y de intercambio de experiencias que los preparó para diseñar y poner en marcha proyectos y soluciones técnicas en beneficio del fútbol de sus países.