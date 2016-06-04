De visiones, libros e inocencias perdidas

"He tenido una visión. He visto que iba a marcar el gol de la victoria y le he dicho a Zizou: ponme el quinto en la tanda porque voy a marcar el gol de la victoria'. Y así ha pasado". Cristiano Ronaldo, tras vencer al Atlético Madrid en la final de la Liga de Campeones, deslizó la charla que mantuvo con Zidane antes de la tanda de penales.

“Lo que tengo en claro es que del segundo no se acuerda nadie. Perder dos finales es un fracaso y ahora tengo que calmar las heridas en casa. Yo creo que el que gana siempre es el mejor y el Madrid ganó, así que es el mejor. No creo en la justicia en el fútbol y las excusas no fueron hechas para mí. Nos queda felicitar al Madrid porque fue superior en los penales y el que gana es el mejor. El fútbol también es destino y hoy no estaba destinado para nosotros". Diego Simeone, entrenador del Atlético Madrid, tras perder la final de la Liga de Campeones con el Real Madrid.

"Un fracaso es rendirse, no intentarlo, dejar pasar una oportunidad por tener miedo. Luchar, jugar con el corazón y dejarte la vida en el campo para mí nunca será un fracaso". Fernando Torres, jugador del Atleti.

"Es para hacer un libro, acá hay muchas historias locas, de jugadores que estaban para las ocho horas, donde uno encontró eco en ellos para probar. La diferencia de amateur a profesional se siente, pero había hambre, había ganas de salir adelante, ganas de que sus familiares se sintieran orgullosos". Eduardo Espinel, técnico del humilde Plaza Colonia, histórico campeón del Torneo Clausura 2016 en Uruguay.

"Yo a los 15 años vi a la Holanda del '74 y este equipo es esa Holanda. Hubo equipazos de Lanús, pero éste es el que mejor jugó, tuvo la valla menos vencida y la delantera más goleadora". Nicolás Russo, presidente de Lanús de Argentina, tras ganarle a San Lorenzo la final del Campeonato de Primera División.

"Mi experiencia no me permite ser inocente, ya estuve con Pep dos años en una Liga (la española) donde el campeón era yo o él, o el Madrid o el Barcelona. En una situación así, los duelos individuales tienen sentido porque pueden influir. Pero si en la Premier me centró en él o en el Manchester City y él se centra en el Manchester United, sería otro el que se coronase campeón". José Mourinho, flamante entrenador del Manchester United.

"No es normal que con mi edad pueda ir a una Eurocopa, y menos cuando no has venido habitualmente". El delantero español Aritz Aduriz, sobre su presencia en la próxima Eurocopa con 35 años.

"Si hubiera tenido más oportunidades en Real Madrid y Manchester United podría haber sido la estrella. Nunca lo sabremos, nunca me dieron la ocasión de jugar 20 partidos seguidos para que la gente pudiera decir que me tenía que quedar o que no valía". Javier Hernández 'Chicharito' se reinvindica en una entrevista a FourFourTwo.

"El fútbol brasileño de hoy es el peor de su historia. Antes, tenían a tipos que nos habían dado unos bailes impresionantes. La técnica que perdió el jugador de Brasil es increíble. Históricamente nosotros le podíamos ganar a Brasil jugando bien, pero siempre metiendo y siendo valientes, porque técnicamente siempre eran superiores. Y ahora los veo jugar y les faltan futbolistas en el mediocampo, en la defensa, en la delantera. En el Mundial de 2014 jugó Fred de 9". Alfio 'Coco' Basile, en una entrevista al diario español El País.