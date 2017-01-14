De telenovelas, apuros y dolorosas despedidas

“De pequeño en mi país ponían muchas telenovelas de Sudamérica y así lo aprendí, nunca lo aprendí en clase. Y también viendo Los Serrano (serie española)”. El montenegrino Stevan Jovetic, flamante fichaje del Sevilla FC, explicó por qué habla bien el español pese a no haberlo estudiado nunca.

"No me apura la idea de dirigir en Europa. Me gustaría como a cualquier jugador o director técnico ir a Europa, pero no me apuro, aunque hay reconocer que es un paso importante en la carrera". El argentino Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate.

"Creo que Qatar 2022 será absolutamente increíble. He estado aquí los últimos cuatro inviernos y, cada año, puede verse que el país está evolucionando mucho. Por tanto, estoy seguro de que en 2022 se vivirá aquí un espectáculo fantástico". El delantero brasileño Hulk habló en www.sc.qa sobre la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022™.

"Para todos los jugadores es así. Si no fuese por el dinero tampoco habría salido de Brasil. Cuando vas a a Europa lo haces por el dinero y también para jugar en algunos equipos". El brasileño Oscar, ante las críticas por su fichaje por el Shanghai SIPG de la Superliga China.

"No fue fácil tomar la decisión he que tomado y tampoco lo es comunicar que uno no es más jugador del club que ama. Por distintas situaciones que tiene la vida, uno tiene que tomar decisiones. Creía que uno tenía que estar al 100 % y ni siquiera al 99% porque le iba a ir mal al club. Eso fue lo que me pasó por la cabeza y, si no estaba al 100%, no podía estar en el club". El argentino Carlos Tevez, en su adiós a Boca Juniors para emigrar al fútbol de China.