De sufrimientos, resultados absurdos y deseos de felicidad

"Madre mía, no esperábamos un partido con tanto sufrimiento". Cristiano Ronaldo, tras vencer al Kashima Antlers en la prórroga de la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA Japón 2016.

"El resultado absurdo contra Alemania no refleja nuestra situación. Veníamos jugando muy bien, estábamos cumpliendo bien el objetivo. En aquel juego hubo una falla colectiva general. Puedo garantizar que solo va a darse un resultado igual de aquí a 2000 años. Antes de aquella semifinal no había una gran diferencia entre Brasil y Alemania". Luiz Felipe Scolari, sleccionador de Brasil durante la Copa Mundial de la FIFA 2014, al sitio Bota FC sobre aquella derrota con Alemania por 7-1 en semifinales.

"A mí me encanta Estados Unidos. Quiero tener un abono para la NBA e ir y ver cada partido con mis hijos. Ya me veo allí. Todavía no sé en qué ciudad sería. ¿Pero por qué no la franquicia de Beckham en Miami? Sería lo mejor jugar para Beckham". Antoine Griezmann habla en France Football de sus planes de futuro en la MLS estadounidense.

"Creo que un poco de flor sí que tiene el Real Madrid. Al final acaban marcando goles en el último minuto, que está claro que el partido no acaba hasta el último minuto y también se puede marcar, está claro. Ha tenido muchos partidos con resultados igualados y acaban marcando en el último minuto con una falta o un córner". Sergi Roberto, jugador del FC Barcelona, habla en la emisora RAC1 de la 'fortuna' del conjunto blanco.

"Sí, el estilo importa más que cualquier cosa. Creo que todo lo que he logrado en mi carrera ha sido a través de esta forma. De esta manera de sentir el fútbol. Imponerse en España va a ser difícil, pero por suerte en este inicio nos ha ido bien en todo". Jorge Sampaoli, que asumió esta temporada en el Sevilla, habla de su filosofía futbolística en el diario As.

"Me acuerdo que estaba sentado en el fondo, en una de las últimas tres filas... Me acuerdo que Jakson Follman me llama y me dice: 'Ven, siéntate conmigo'. Y fui a sentarme a su lado porque era él. Lo conozco desde el año 2007, entonces salí de mi asiento y me fui con él. En ese momento, me estaba salvando la vida". Alan Ruschel, uno de los tres futbolistas que sobrevivió a la tragedia aérea de Chapecoense, al relatar los hechos que hicieron que salvara su vida. Follman también están entre los supervivientes.

"Hace 20 días más o menos venía evaluando la posibilidad de que después de la Copa Argentina iba a dar un paso al costado para poder parar la pelota, reflexionar un poco sobre mi persona y gracias a que tuve algunos días para reflexionar, gracias a que me ayudaron también a reflexionar, voy a seguir un año más, es lo que me dicta el corazón. Quiero redoblar la apuesta". Marcelo Gallardo, ganador de seis títulos desde que asumió como técnico de River Plate a mediados de 2014, confirmó que seguirá en el banquillo del Millonario.

"Para mí, el fútbol era algo divertido, pero paré de verlo de esta manera cuando entré en el Real Madrid, con 11 años. Me considero afortunado por haberlo conseguido. Si no, estaría muy triste. En mi formación he vivido con más de 300 chicos y el 85 por ciento de ellos fue descartado. He visto muchas lágrimas en los chicos que salían de los equipos juveniles". Borja Valero, jugador de la Fiorentina, reflexiona sobre sus inicios en el fútbol en una entrevista en La Gazzetta dello Sport.

"¿Messi o Cristiano Ronaldo? Es muy complicado decidir qué jugador es mejor. Depende de qué fútbol quieras hacer. Para el tiki-taka, me quedo con Messi, pero si quieres jugar agresivo, entonces Ronaldo". La ex estrella de la NBA Koby Bryant, a NBA.com sobre qué futbolista de los dos le parecía mejor.

"Ve cosas que tú no puedes ver. Fue bueno tener la oportunidad de trabajar a su lado, estoy muy orgulloso de haberlo podido hacer en el Barcelona. De largo, Pep Guardiola es de lo mejor que me ha pasado durante la carrera". David Villa rememora su etapa con Guardiola en una entrevista con los medios oficiales del Manchester City.

"Ellos saben que tienen que rendir no solamente en sus equipos, sino cada vez que son convocados. Y si hay algo que me manifestaron todos los jugadores es que, si andan mal, no dude en sacarlos. Me brindaron una confianza total para que tome una decisión y trate de elegir al que mejor esté". Edgardo Bauza, seleccionador de Argentina en una entrevista a Radio Rivadavia.