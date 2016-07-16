De reyes, príncipes y serpientes

"Su portero ha hecho buenas paradas, hemos tenido ocasiones que no han sido gol por muy poco... Ellos se lo jugaron todo a una y marcaron a 10 minutos del final. Es complicado, frustrante, es jodido pero así es el fútbol. A título personal, es mi segunda final perdida en un mes, es una mierda". El francés Antoine Griezmann tras caer en la final de la Eurocopa 2016 ante Portugal.

"Fuimos simples como las palomas, prudentes como las serpientes". El curioso resumen del seleccionador portugués Fernando Santos tras la victoria de su equipo en la Euro 2016.

"Nunca se digiere por más que uno haga el esfuerzo. Llevo tres noches sin dormir. Cierro los ojos y veo el momento en que me partí el peroné y las dos fracturas del tobillo, escucho cuándo sonaron los huesos. Ahora me toca estar acostada y siempre que veo la televisión están hablando de los Juegos, que Yoreli no puede estar, que a Río van los mejores, que faltan pocos días, que transmisión en directo. Siempre escucho todo de los Juegos y por eso es difícil aceptarlo y digerirlo". La capitana de la selección de Colombia, Yoreli Rincón, en declaraciones a ElPais.com.com tras su lesión en el tobillo que le impedirá jugar los Juegos Olímpicos de Río 2016.

"En Manchester sólo puede haber un rey. Puedes ser el príncipe, si quieres. Y el número 7, si te interesa, es tuyo". El francés Eric Cantoná, ex ídolo del Manchester, al 'provocar' al sueco Zlatan Ibrahimovic.

"El médico me dijo que si el golpe lo hubiese recibido dos centímetros al lado, no podría haber vuelto a caminar y me habría quedado postrado en una silla de ruedas. Fui al hospital y no conseguía mover las piernas. Lloré muchísimo. Fue la peor semana de mi vida. Desde pequeño tienes el sueño de jugar el Mundial y te quedas fuera por un golpe desleal". Neymar, sobre su lesión durante la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™, al Programa Do Jo, de la cadena O Globo.

"Me gusta más Boca porque esto no es de todos los días, y es un privilegio jugar en la Bombonera. Es una presión buena". Alejandro Guerra, volante de Atlético de Nacional, al preguntársele a quien prefería en la final de la Copa Libertadores de América. El destino no le dio el gusto, ya que se deberá medir con Independiente del Valle.

"Es histórico haber eliminado a River y Boca, no cualquiera tienen la posibilidad de dejar afuera a dos de los equipos más grandes de Sudamérica". Librado Azcona, arquero de Independiente del Valle, tras eliminar a Boca Juniors en las semifinales de la Copa Libertadores de América.

"Mientras esté jugando y esté activo, siempre voy a querer estar en la selección. Ya si me convocan o no, no es mi responsabilidad, pues esos ya son temas aparte. Ya he estado pensando en mi retiro, puede ser en este torneo, quizá en el otro. Si me llaman antes de que me retire bien; si no, pues ya disfruté lo suficiente". Noel Valladares, portero y capitán de la selección hondureña.

"Cuando veo las entradas de Pepe durante el partido digo: 'Pepe está loco, bien loco' porque en el día a día es muy 'zen'. Habla bajo, es muy tranquilo y un hombre de bien. Llega al entrenamiento y levanta el pie. Si alguien discute, es él el que separa. Entonces cuando veo a Pepe enfurecido en los partidos pienso que no puede ser él. Cuando juega se transforma y eso es un punto a favor nuestro. Pero en el día a día es excepcional, un chico de bien, familiar y siempre se le ve con sus hijas por las instalaciones del club". El jugador brasileño del Real Madrid, Danilo, sobre su compañero de equipo, en una entrevista con Globoesporte.