De locos, confianzas y cuellos hacia arriba

"Bilardo era un tipo que tendría que haber estado encerrado, que no estaba bien. Estaba muy loco. Pero es un loco que nos hizo entender que la camiseta había que ponérsela sin pedir nada a cambio y que había que estar a disposición permanente. Nos metió eso en la cabeza, fuimos entendiendo a este loco y nos salió un Mundial brillante". El ex defensor Oscar Ruggeri sobre Carlos Salvador Bilardo, los dos campeones del mundo con Argentina en la Copa Mundial de la FIFA México 1986, en una entrevista con el programa argentino Superdeportivo TV.

"Mi característica es que me va la adversidad, soy así de gilipollas. En vez de disfrutar con las victorias, me va el baile, pensar en el fiestón que nos vamos a correr si le damos la vuelta a esto. Y nada más, si puede ser bien y si no felicitar al que sea campeón. Yo soy así, en el fútbol y en la vida". Luis Enrique, sobre su forma de encarar la crisis que vive el Barcelona.

"Le dije a Mourinho: 'Si tenés huevos vení a dirigir al Leeds. Devuélvelo a la Premier League y después mételo en la Champions. ¡Esto es tener huevos! Él, como otros, tiene que preguntarse si todavía es entrenador. ¿Cómo va a saberlo? ¿Yendo a Manchester United? Si querés volver al fútbol, vení conmigo". Massimo Cellino, propietario y presidente de Leeds United, al entrenador José Mourinho.

*“No estaba pensado. Me puse la camiseta y hacía mucho frío. El cuello se quedó hacia arriba y así lo dejé. El equipo ganó y se convirtió en un hábito”. Eric Cantona explica en una entrevista a Fourfourtwo su costumbre de jugar con el cuello de la remera levantado. *

"¿Ese chico era Navas? ¡Me quiero matar!". El técnico argentino Ricardo Caruso Lombardi recientemente a su amigo José Giacone, que reside en Costa Rica y en 2009 le recomendó la contratación de Keylor Navas cuando Caruso Lombardi dirigía a Racing. El entrenador descartó la oferta sin siquiera ver a Navas, que tenía 23 años.

"Antes de jugar nos mostró un video de cómo era la estadía en la Villa Olímpica, de todo lo que había y se disfrutaba. A mí y a todo el grupo nos motivó muchísimo. Son cosas que uno no tiene la dimensión. Nos ayudó mucho a sacar el resultado adelante. Lo vimos y no nos queríamos perder los Juegos por nada del mundo". El colombiano Roger Martínez, en su nota en FIFA.com, sobre el papel que jugó el psicólogo Rafael Zabaraín en la clasificación de su selección al Torneo Olímpico de Fútbol Río 2016.

"Veo a España pudiendo ganar una Eurocopa o un Mundial y no soy una ilusa. He jugado en las Ligas más fuertes y puedo decir que en España tenemos mucho talento y muchas cosas que nos pueden hacer ser pronto una potencia mundial. De hecho, ya lo somos en las categorías inferiores. Ahora necesitamos buscar la forma de mantenerlo, de que las jugadoras puedan continuar esta evolución y seguir rindiendo a ese nivel en categoría absoluta". La jugadora internacional española y del Bayern Múnich Vero Boquete habla en el diario Público del potencial del fútbol femenino español.

"Creo que el problema fue que José confió demasiado en nosotros y le decepcionamos, todo el equipo le decepcionó". Cesc Fábregas, habla en el programa Sky Sports del mal inicio de temporada del Chelsea con Mourinho, que fue destituído por los malos resultados.

"Me dio pena que Raúl no disfrutase los años dorados de la selección. Creo que se lo merecía, y también otros compañeros que estuvieron en los momentos difíciles, y seguro que nos hubiera aportado muchísimo". Carles Puyol, ex jugador del Barcelona y la Roja, en una charla junto a la leyenda del Real Madrid, en los Premios Laureus.

"Estuvo cerca de ser infracción, pero no lo fue. Resultó un piscinazo, pero yo tenía la obligación de convertir el penal". Thomas Mueller, del Bayern Múnich, sobre la jugada del chileno Arturo Vidal que derivó en el penal que significó el 2-0 para su equipo sobre el Werder Bremen en la semifinal de la Copa de Alemania. El Bayern avanzó a la final.

"El penal no ha sido penal. No me gusta marcar un gol de esa manera y siento mucho lo que ha pasado". Pep Guardiola, entrenador del Bayern Múnich, sobre la misma jugada.

"Veo el mismo Madrid con Ancelotti, Benítez o Zidane. Capaz de ganar a cualquiera, pero irregular, y le ha impedido ganar más títulos. En los torneos cortos puede ganar, pero en la Liga, de domingo a domingo, no sabes nunca cómo responderá". Marcelino García Toral, técnico del Villarreal, analiza en el diario El Mundo el juego del Real Madrid.

"Nunca fue mi intención perjudicar a un rival y tampoco a mis compañeros dejando el campo de juego. Con respecto a Divock Origi, deseo de corazón que no sea nada grave y que sepa que nunca fue mi intención hacerle daño". Ramiro Funes Mori, defensor argentino del Everton, sobre la infracción sobre el jugador belga, que le valió la expulsión en el encuentro ante Liverpool.

"Es algo único que me pasaba cuando estaba adentro de la cancha y uno podía llegar a devolverlo con goles y dejando todo. Ahora no puedo devolver nada y costó asimilarlo. El primer año y medio ni iba a la cancha, lo sufría. Hoy lo puedo disfrutar, voy a ver fútbol".

El ex delantero de Boca Juniors, Martín Palermo, al volver a la Bombonera a ver al equipo por la Copa Libertadores.

"Los entrenadores somos casi esclavos de la tiranía de los jugadores, que no quieren que les cambies. Que como les cambies, ya ponen la cara larga e incluso el público acepta que como el entrenador quite a éste le van a echar, que dura dos días. El egoísmo de meter el tercero o el cuarto, digo yo... Aquí el que no se cabree lo despiden". Vicente del Bosque, seleccionador de la Roja, en una conferencia del XI Congreso Internacional de la Asociación Española de Ciencias del Deporte.

El uruguayo Diego Godín, durante una entrevista realizada a través de preguntas que dejaron los usuarios de Twitter.