De jugadores con carácter, decisiones complicadas y chats

"Kevin-Prince Boateng es un fichaje top. Nadie se lo esperaba y menos en un club como Las Palmas, que lucha por hacerse un hueco en Primera. Cuando sonó por primera vez en el vestuario no nos lo creíamos. En el chat (de whatsapp) nos cachondeábamos: "Cuando vea dónde entrenamos, con las mismas se da la vuelta en el helicóptero", pero nos sorprendió a todos. No sabíamos en qué plan iba a venir, pero se adaptó genial. No te esperas que un tío que ha jugado en el Milan sea tan cercano con nosotros, con jugadores de calle (...) Y ahora Prince se entera de todo en nuestro grupo de whatsapp. No sé si lo meterá en un traductor o algo, pero vacila como el que más". Roque Mesa, jugador y compañero de Boateng en el equipo Las Palmas de la Primera División española, en entrevista con Marca.

"Hola amigos en Brasil y en todo el mundo. Me estoy recuperando bien y dentro de poco tiempo volveré a mi país para completar la rehabilitación. Quisiera agradecerles a todos por la fuerza que me transmitieron y el afecto que me demostraron. Muchísimas gracias a todos". Alan Ruschel, uno de los tres futbolistas del Chapecoense que sobrevivieron a la tragedia aérea, en un video filmado el hospital de Medellín y dirigido a los hinchas todo el mundo.

"Hay veces que el orgullo cuenta mucho más que los puntos y mañana puede ser uno de esos días". Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, antes del último partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA contra el Bayern de Múnich.

"Muchas veces puede ser difícil decantarse por alguien específicamente, pero este año yo votaría sin dudarlo por (Claudio) Ranieri, por su hazaña en la Premier League. Hizo un milagro con el Leicester, no hay otras palabras para describir su éxito". Franco Baresi, campeón con Italia en la Copa Mundial de la FIFA España 1982, al ser consultado por FIFA.com sobre quién debería ganar el premio The Best al Mejor Entrenador en fútbol masculino.

“Quiero meterle algún gol al Real Madrid para redondear esta buena temporada”. Lee Dong Gook, delantero del Jeonbuk Motors antes de iniciar su andadura en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA Japón 2016.

"¿Muchos penaltis? No me han cobrado demasiados. Creo que alguno que otro he cometido, no voy a estar mintiendo. Creo que otros no han sido, pero según los que saben y los genios que lo comentan a través de una pantalla los hago todos yo". Javier Mascherano, jugador del Barcelona, en declaraciones a Antena 3.

"Sería absurdo pensar que podría funcionar con Messi y Ronaldo aquí. Ésa no es nuestra filosofía. Son demasiado viejos y demasiado caros". Ralf Rangnick, director deportivo del RB Leipzig, una de las plantillas más jóvenes de la Bundesliga y sorprendente líder en Alemania, en una entrevista a AP recogida en Goal.com.

"Mi mujer y la niña están muy bien. Claro que estoy decepcionado por la eliminación del Mundial, pero ya tengo muchas ganas de llegar a casa y verlas". Takuya Iwata, lateral del Auckland City, a FIFA.com tras la derrota a manos del Kashima Antlers en la primera ronda de la Copa Mundial de Clubes. Iwata fue padre mientras estaba con su equipo en Japón.

"No es el momento de tomar esa decisión. A esta altura del año tengo la cabeza quemada. Y además, no es sólo quedarme o irme: también pienso en el retiro. Y se trata de algo personal, no hay nada que Boca pueda hacer para influir, no tiene que ver con eso. Acá todo el mundo me ha tratado muy bien siempre. Ni la posición en el torneo ni el resultado del domingo van a influir en mi decisión". Carlos Tevez, en conferencia de prensa, antes de disputar el domingo ante River Plate el Superclásico del fúbol argentino.

“Los números individuales no son tan importes para mí, para ser sincero. Pero obviamente, cuando vas a un torneo tu único objetivo es ganarlo. Así que ganar este título por tercera vez sería especial. Además, significa que he ganado tres veces la Champions”. Toni Kroos, en una entrevista con FIFA.com, sobre la posibilidad de ganaren Japón su tercera Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2016.

"Nunca he hablado con nadie de mercado, lo que quiero ver de los jugadores es las ganas de sufrir y los que quieren quedarse tienen que demostrarlo. Quiero ver quién tiene la actidud y quién no. Los que no tengan carácter que se vayan, los que no estén contentos que se vayan. No es un problema de táctica, es un problema de personalidad. Llevamos dos meses en el club trabajando duro y es el momento de mostrar quién se quiere quedar y quién no". El italiano Cesare Prandelli, entrenador del Valencia CF, que sorpresivamente está peleando el descenso en la Liga española.