De flamenco, los caños de Messi y el miedo a la muerte

"Siempre te queda donde has empezado, tienes cariño por esos equipos, pero cuando te dicen que no cuentan contigo o que a lo mejor te quieren usar para ganar dinero, son cosas que a uno le quitan un poco de sentimiento. Somos trabajadores, como el resto, y uno tiene que ser de donde más le quieran". Álvaro Morata, jugador de la selección española, en una entrevista con El Mundo, sobre el amor de un futbolista de élite a los colores.

"Que no nos conformemos es aplicar el sentido común, perdimos dos finales. Ya no nos alcanza con llegar a otra, hay que dar un paso adelante. No es una presión, es un estímulo". El argentino Javier Mascherano, al diario La Nación de Argentina, antes del duelo por los cuartos de final de la Copa América Centenario.

"Soy un fan absoluto de Beckham. En el campo ya tenía la clase y fuera del campo, siempre está limpio, bien vestido.... ¡Lo recuerdo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, cuando iba en el barco con la antorcha olímpica y su peinado no se movía! Soy muy fan. Juego con mangas largas porque él lo hacía y también llevo el siete porque él lo llevaba". Antoine Griezmann y su amor por Beckham, en una entrevista a la revista GQ.

"No me enojó porque es Messi, puede hacer cosas diferentes. Si viene y me lo hace un defensor, seguro que estábamos hablando de una expulsión mía". El arquero boliviano Carlos Lampe, sobre el caño que le hizo Messi con la jugada ya anulada, druante la goleada argentina por la Copa América Centenario.

"Cuando no quieres jugar al fútbol y sólo defiendes, defiendes y defiendes, mi opinión es que tiene mentalidad pequeña y no vas a hacer nada en la competición". El portugués Cristiano Ronaldo, sobre Islandia, tras el 0-0 en el debut de Portugal en la Eurocopa.

"Puede decir lo que quiera... Es un mal perdedor. Quiero decir, ¿qué esperaba, que jugáramos como lo hace el Barcelona contra él? Juega de cara a la galería y finge mucho". Kari Arnason, defensa de Islandia, ante las críticas de Cristiano Ronaldo.

"¡Por supuesto! Estoy dispuesta a quedarme con dos abonados". La francesa Laure Boulleau, a FIFA.com, sobre si cambiaría los más de 800.000 seguidores que tiene en sus redes sociales por un título con la selección de su país.

"Me quedo el 20%. El resto de mi sueldo, el 80%, lo doy a mis padres y lo mismo hace mi hermano Taulant. Se lo merecen. Pusieron toda la pasión para educarnos transmitiéndonos valores importantes. Se lo debemos todo. El dinero viene y va. Si alguien cree que vale más por tener mucho en el banco, lo puede perder en un momento. El dinero es sólo papel, nuestro gran lujo es la familia". Granit Xhaka, internacional suizo de origen albanés que jugó contra su hermano en el Suiza-Albania de la Eurocopa, y la forma en ambos jugadores reparten su sueldo con su familia.

"A mí no me gustan los amistosos. Me gustan situaciones en las que está todo en juego. Quiero partidos a todo o nada". El estadounidense Jermaine Jones, a FIFA.com,en la antesala de duelo con Ecuador por los cuartos de final de la Copa América Centenario.

"Él es el delantero número 1 de Inglaterra y uno de nuestros mejores cabeceadores. ¿Cómo le pide Roy Hodgson que saque los córners? Es como pedir a Lewis Hamilton que cambie sus propios neumáticos". Alan Shearer, ex delantero inglés, sobre la decisión del seleccionador de los Pross de hacer que sea su '9' quien bote los córners.

"Me encanta el flamenco, es como la vida. Soy un cantaor flamenco frustrado. Lo escucho desde pequeño... Camarón, Marina Heredia, Miguel Poveda, Rafa de Utrera, Ketama, que es de otro tipo… Diez minutos antes de los partidos se me puede ver escuchando flamenco con los cascos, otros prefieren otra música. Si estoy triste lo escucho porque me da fuerzas y me transmite alegría". Nolito, jugador del Celta de Vigo de la selección española, habla de sus gustos musicales con el diarioEl País.

"Que no juegue Iker para mí es un dolor". Vicente del Bosque, seleccionador español, tras elegir a David de Gea como arquero titular en la Eurocopa.

"Sólo le tengo miedo a la muerte. No tengo miedo al despido". Dunga, seleccionador brasileño, tras la eliminación de la Seleção a las primeras de cambio en la Copa América. A los pocos días sería cesado.

"Me gusta muchísimo el deporte, pero no me gusta nada la parafernalia del fútbol. Todo lo que le rodea no me gusta. Me encanta ser uno más, ser un ciudadano más. Pero no es fácil, y más hoy en día". Aritz Aduriz, delantero de la selección española de fútbol, en entrevista con la agencia Colpisa.

"Yo lo tuve al pibe y es un pibe bárbaro y tiene la personalidad que tiene. Conozco al padre, lo conozco mucho del Mundial y no me sorprende nada de lo que pueda hacer Messi". Diego Maradona, sobre su compatriota Lionel Messi, en un programa de radio argentino.

"Como jugador le sobre la personalidad. La personalidad de un futbolista no se ve en las acciones competitivas solamente, sino también en el conocimiento. Ahora claro, no es el Diego (Maradoan) del vestuario, el grito y el aliento. Pero tampoco le ha tocado la oportunidad, porque se formó en equipos llenos de cracks". César Luis Menotti, selecccionador de la Argentina campeona del mundo en 1978, sobre Messi.