De cielos, viejos y los que no pierden la fe

"Cuando sales del cielo es difícil elegir destino en la tierra". Así explicaba Álvaro Arbeloa en COPE por qué se demoró en decidirse por su nuevo club -finalmente el West Ham- tras salir del Madrid.

"La mayoría de las cosas surgen desde dentro, son intuitivas. Es mi manera de ser. Hay tácticas, estrategias, pero yo entiendo el fútbol como algo imprevisible, porque tienes que decidir en una milésima de segundo. Si me va a llegar la pelota y hay alguien detrás no estoy pensando: '¿me voy a la izquierda o debería irme a la derecha?' Simplemente voy y sale... Bueno, a veces no sale". Andrés Iniesta explica su forma de entender el fútbol en una entrevista en el diario The Guardian.

"Estoy en la elite y no me achico ante ningún jugador. Me comparo con Messi, con Cristiano y no me achico, porque tengo la misma capacidad que ellos". Alexis Sánchez, estrella del Arsenal y la selección chilena.

"Cristiano es un futbolista extraordinario, un futbolista de época. El problema que tiene es que hay otro que ha sido prácticamente el mejor futbolista de la historia. Comparar a Messi y Cristiano, para mí no hay color, y creo que para todo el mundo que le gusta el fútbol. Si no eres del Madrid, claro". Xavi Hernández, en una entrevista a la cadena SER de radio.

"Tuvo mucha suerte de tener los futbolistas que tuvo en el Barcelona, pero también fue muy inteligente lo que hizo. En el Bayern estuvo... correcto. En mi opinión convirtió a un gran equipo, muy entretenido de ver, en otro más aburrido de ver para el espectador. Antes de llegar él el Bayern era un equipo muy directo , con jugadores rápidos y muy divertido de ver. Pero Guardiola les hizo jugar más en horizontal y creo que hará lo mismo en el Manchester City". Peter Schmeichel, exarquero de los dos equipos de Manchester, en una entrevista a Omnisport.

"Se van felices por sacarle un punto de visita al Bicampeón. Ahora necesitamos seguir porque los equipos comienzan a jugar diferente, hacer tiempo, es una enseñanza para poder madurar y lograr el objetivo final". El centrocampista de la selección de Chile, Arturo Vidal, luego del empate 0-0 en Santiago ante Bolivia.

"Simeone es un entrenador muy grande, porque el éxito de un técnico es sacar lo mejor de sus jugadores, y él ha sacado más de lo que podía sacar". Carlo Ancelotti, técnico del Bayern de Múnich, en una entrevista al Diario As.

"Estoy muy feliz de anunciar que he decidido volver a mi ciudad natal, el equipo del Galaxy por el resto de la temporada. Todos estuvimos de acuerdo en que esta sería una oportunidad maravillosa y una situación de ganar-ganar para todos. Sé que esto no será bien recibido por todos. Eso está bien. Siempre he tomado decisiones en la vida con base en dos principios: mi propia felicidad y la felicidad de los que aman y se preocupan por mí". El estadounidense Landon Donovan a través de su cuenta personal en Facebook, dio la noticia de su regreso a Los Angeles Galaxy a dos años de su retiro.

"Ya soy viejo. Tengo 36 años. Ya no son 26 como entonces y estoy mirando qué vamos a hacer para finalizar la carrera. La idea es jugar una temporada más". El astro brasileño Ronaldinho, de gira promocional por Nueva York.

"Tenemos que demostrar que podemos jugar sin Messi. Además, en cada doble fecha tenemos que sacar los seis puntos". El arquero de la selección argentina, Sergio Romero a la señal televisiva Fox Sports, luego del empate 2-2 ante Venezuela.

"Nuestro fútbol tiene esa tradición cultural. Más que una cultura, es una religión. Hay momentos en los que puede parecer que ya no creemos en él, pero en realidad, jamás perdemos la fe"