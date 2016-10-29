De autobuses, 'haters' y llanto

“Nunca aparcamos el autobús ante la portería contraria. Visitamos al ES Setif argelino y en ningún momento lo hicimos. ¿Por qué deberíamos hacerlo ahora? Nosotros no ponemos el autobús… ¡jugamos! Tal vez si nos clasificásemos y jugásemos contra el Real Madrid algún día –porque se trata de un sueño–, entonces tal vez pongamos el autobús, pero no ahora”. Pitso Mosimane, entrenador del Mamelodi Sundowns, campeón de la Liga de Campeones de la CAF sobre la táctica de su equipo en el camino a la Copa Mundial de Clubes de la FIFA Japón 2016.

"Por un día sólo, por saber qué se siente, me hubiera gustado ser futbolista, ser Leo Messi". Marc Márquez, campeón del mundo del MotoGP en Metropoli.com.

"En realidad necesito a mis 'haters', me han ayudado a conseguir todo lo que he conseguido". Cristiano Ronaldo.

"Tenemos la ilusión de que Messi nos regale un Mundial. Siempre que está él, estamos con confianza. Es único. Llegó a varias finales, que no es fácil. Esperemos que esté bien para jugar con Brasil y Colombia. Yo dije que el día que se lesiona pasamos a ser un equipo normal". Juan Román Riquelme sobre el papel de Lionel Messi, en entrevista con TyC Sports.

"Fue un gol muy bonito. La única pena es que no lo metí con el Madrid". Ronaldo, recordando en el programa de televisión 'Minuto 0' el célebre gol que le anotó al Compostela cuando jugaba en el Barcelona.

"En mi opinión, la belleza del fútbol se resume en dos cosas. Primera, es un deporte auténtico y, segunda, es extremadamente bello y se parece a la música. ¿Por qué? Por la pasión. La pasión es una cualidad esencial de la música y también lo es del fútbol. Pasión sincera, salvaje e instintiva. La completa unión del alma y el conocimiento de uno mismo sólo se pueden conseguir en la música o en el deporte". Vasily Gerello, cantante de ópera y embajador de San Petersburgo, sede de la Copa FIFA Confederaciones Rusia 2017 y la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

"En cinco años, todos lloraremos cuando Messi tenga 34 años". José Mourinho.