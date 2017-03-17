De arco a arco

Un gol desde el círculo central, varias tripletas y arqueros europeos protagonizan el último resumen estadístico de FIFA.com, además del éxito de un portero que dejó de vender casas para atajar balones.

175

partidos en competiciones europeas de clubes alcanzó Iker Casillas el martes, superando así el récord de Paolo Maldini. Les siguen en esa lista Xavi (173), Clarence Seedorf (163) y Raúl (161). El arquero rival de Casillas en el Juventus-Porto era Gigi Buffon, cuyo partido número 103 en la Liga de Campeones de la UEFA lo situó, junto a Oliver Kahn, en la tercera posición de los porteros más activos del certamen, detrás de Casillas (164) y Víctor Valdés (106). El cuarto penal transformado por Paulo Dybala en tres encuentros sentenció la contienda a favor de la Juve, y Buffon no vio perforada su meta, de modo que el cuadro italiano accedió a cuartos de final con sólo dos goles en contra. Los otros siete cuartofinalistas recibieron al menos el doble.

73

partidos tardó el Barcelona en perder un encuentro en el que había visto puerta Luis Suárez. Su verdugo fue el Deportivo.

142

partidos consecutivos en la MLS es el récord que estableció Luis Robles. El portero, de 32 años, que se convirtió en agente inmobiliario y estuvo a punto de dejar el fútbol antes de fichar por el Red Bulls de Nueva York en 2012, batió así el mejor registro anterior, logrado por el centrocampista Chris Klein entre 2005 y 2009. Y lo celebró ayudando al equipo con sede en Harrison a mantener su puerta a cero por primera vez en seis partidos y sumar un pleno de seis puntos en la MLS de 2017. Robles, nacido en Fort Huachuca, no se ha perdido ni un solo compromiso de la MLS desde su debut, en septiembre de 2012.

84

años habían transcurrido desde la última vez que varios jugadores del Inter de Milán marcaron tripletas en un mismo partido. Poco antes de proclamarse campeones del mundo, Attilio Demaría y Giuseppe Meazza anotarían tres goles cada uno —los dos en el primer periodo— en el inapelable 9-0 de los suyos sobre el Casale en 1933. Mauro Icardi tardó apenas 26 minutos en convertirse en el jugador del Inter que más rápido materializa tres tantos a partir del saque inicial desde que Benito Lorenzi lo hizo en 18 contra el Lucchese en 1947. El argentino, de 24 años, ya ha marcado más de un gol en siete partidos de la Serie A 2016/17, un registro superior al de cualquier otro futbolista de las cinco grandes ligas europeas. Éver Banega, quien nunca antes en su carrera había conseguido más de una diana en un partido, fue el autor de la segunda tripleta del Inter, que se alzó con un triunfo por 7-1.

50

metros es la distancia desde la que Memphis Depay transformó un asombroso gol contra el Toulouse. El internacional neerlandés, de 23 años, se hizo con un balón suelto en el límite del campo contrario, efectuó un giro y envió un exquisito tiro con el que batió por alto a Alban Lafont, firmando así un doblete y poniendo el 4-0 definitivo a favor del Lyon. Depay, que presentaba un balance de sólo dos goles y 33 partidos en la Premier League y llevaba más de un año sin marcar en la liga antes de incorporarse a los Gones, acumula ya cinco tantos en nueve encuentros con su nuevo club. El Lyon exhibe un promedio de 4,1 goles por partido en todas las competiciones en su feudo del Parc OL en 2017, y no pierde en casa contra el Toulouse en la Ligue** 1 desde que Edouard Wojciak escapó del marcaje de Jean Djorkaeff para hacer el único gol del duelo que enfrentó a ambos equipos en el Stade de Gerland en 1966.

12

goles deparó la eliminatoria Manchester City-Mónaco, tan sólo uno menos que el récord de la Liga de Campeones, correspondiente al 12-1 del Bayern de Múnich sobre el Sporting de Lisboa en 2009. El equipo de Leonardo Jardim obtuvo la clasificación gracias al valor doble de los tantos a domicilio, convirtiéndose así en el primer conjunto de la historia del torneo que supera una ronda tras recibir cinco en la ida. Kylian Mbappé, de 18 años, abrió el marcador en el Stade Louis II, con lo que pasó a ser el tercer adolescente que marca más de un gol en la fase de eliminatorias, después de Patrick Kluivert, con el Ajax, y de Bojan, del Barcelona, y suma ya once en sus once últimos partidos, sin distinción de torneos. El entrenador del City, Pep Guardiola, se quedó sin clasificar para cuartos de final de la Liga de Campeones al equipo que dirige por primera vez en ocho ediciones de la prueba.

