De amor a la vida y gordos

"Soy el pequeño de cinco hermanos. Mi madre era ama de casa y mi padre, agricultor. Él cuidaba de un huerto en Salitre, a treinta kilómetros de Juazeiro, donde cosechaba tomates, cebollas y melones. Con seis años ya me levantaba a las cuatro de la mañana para ayudarle. Me enseñó a ser como soy. Una persona feliz que ama la vida y lo que hace, aunque a veces eso se malinterprete". Dani Alves repasa su infancia en una entrevista al diario ABC.

"Bielsa es el mejor entrenador del mundo. No he conocido a ningún jugador que diga que Bielsa ha tenido una influencia negativa en su carrera, hace que todo aquel que entrena sea mejor. No importan los títulos que haya ganado, aunque siempre acabemos siendo juzgados por eso, sino la influencia que ha tenido en el fútbol. Siempre que le veo siento que intenta ayudarme". Pep Guardiola sobre Marcelo Bielsa, que entrenará al Lille francés la próxima temporada.

"Es un buen torneo, un torneo importante... Nosotros lo vivimos en 2005. Hubo un ambiente sensacional. El país vivió una especie de resurgimiento". El seleccionador alemán Joachim Loew, a FIFA.com, al hablar de la Copa FIFA Confederaciones, certamen que disputará en 2017 como campeón del mundo.

"En defensa no somos fuertes, somos frágiles. ¿Remontar? Lo que más me importa es volver a ser reconocibles. De Champions, aún quedan unas cuantas por disputar e incluso por ganar". Gerard Piqué analiza la situación del Barça tras el 4-0 sufrido en París ante el PSG.

"Me dolía la ingle. Yo sólo estaba al 60 por ciento. Así que me afeité la cabeza. Lo único de lo que hablaba la gente era de mi lesión. Cuando llegué a entrenar con este corte de pelo, todos dejaron de hablar de la lesión". Ronaldo Nazario sobre su famoso corte de pelo con el que participó en la Copa Mundial de la FIFA Corea/Japón 2002.

“Sólo su forma de ser la ha devuelto al fútbol. Cualquier otra persona, yo incluido, no hubiese seguido. Ahí es cuando te das cuenta de la hermana que tienes. Cobrando lo que se cobra en fútbol femenino… Lo que le costó en tiempo, salud y dinero…”. Alexander Szymanowski, a FIFA.com, al elogiar a su hermana Marianela, futbolista profesional como él, en su regreso a la actividad tras una doble lesión de meniscos.

"Sí, habría querido que Messi naciera en Brasil. Independientemente de la gran rivalidad entre Brasil y Argentina, uno sólo hace rival al que admira. Y tenemos admiración por el argentino. Messi es impresionante. Su capacidad creativa es extraordinaria, fuera de los patrones normales. Se las arregla para ver lo que otros no". Tite, seleccionador de Brasil, sobre la figura del '10' argentino.

"Maradona sólo entrenaba tres veces a la semana y era el mejor... Pero claro, Maradona sólo hay uno. Si todos los jugadores se creen Maradona, el fútbol se va a llenar de gordos". Matías Almeyda, entrenador de las Chivas de Guadalajara.

"Todo es posible. Si vamos a viajar sin ningún objetivo ni misión, mejor no vamos". Juan José Oré, seleccionador Sub-17 de Perú, antes de viajar a jugar el Campeonato Sudamericano Sub-17 de Chile,torneo que pone en juego cuatro plazas para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA India 2007.

"Nunca me he analizado a mí misma en cuanto a si tengo éxito o soy buena en lo que hago. Simplemente, lo hice. Cuando haces algo así, confías en que las cosas te salgan bien. Seguramente, ser honesta conmigo misma ha sido lo que más me ha influido en cómo soy como entrenadora. Mi personalidad es una combinación de cómo es mi forma de entrenar". La seleccionadora de Estados Unidos Jill Ellis, a FIFA.com, sobre su talento para ser entrenadora.

"El día en que me retire del fútbol me encantaría armar algo a mi manera, darme el gusto, divertirme, y que quedara en eso. Se puede jugar hasta la edad en que dé el cuerpo. Sumarse a un equipo como Ellerstina es imposible. Es como jugar en Real Madrid o en River. Los polistas argentinos son los mejores. Y, por lo que me comentan, jugar en la cancha 1 de Palermo es como jugar la final por la Libertadores". Leonardo Ponzio, jugador de River Plate, al diario La Nación ante la pregunta si le gustaría jugar al polo cuando deje el fútbol.

"Perdemos el partido en 10 minutos, entrando muy mal. Nuestra mayor virtud es entrar bien y lo hicimos al revés. Luego nuestras buenas cosas llegaron tarde. Nos ha faltado concentración sin balón. No hemos estado juntos. Zaza nos hizo daño. Ese juego entre líneas te mete en la mierda, perdón por la palabra. Tenemos que estar más atentos". Zinedine Zidane explica en rueda de prensa las causas de la derrota del Real Madrid por 1-2 en su partido de liga ante el Valencia.

Sergio Agüero, en su cuenta de Twitter, luego del especatulcar triunfo del Manchester City sobre el Mónaco por 5-3 en el duelo de ida por los octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA.

Conseguiste lo imposible y el mundo del fútbol nunca olvidará lo grande que eres como entrenador. Te deseo lo mejor en el Futuro. Ánimo ! pic.twitter.com/sK4gsx66Ii — Victor Valdes (@1victorvaldes) 23 de febrero de 2017