Damas, diablos y pistoleros

“El pistolero” se encumbra entre los más grandes de la historia del Barcelona, la Vecchia Signora se aúpa a la tercera posición en un registro de récord que lidera el Barça y los Diablos Rojos siguen en racha. FIFA.comrepasa las estadísticas más destacadas de la semana entre las que también figuran un jovencito de 17 años de Nápoles y una veterana de Nueva Jersey.

100

goles con el Barcelona es la cifra que alcanzó Luis Suárez el miércoles, y además la consiguió a más velocidad que ningún otro jugador en la historia del club: en sólo 120 partidos, 66 menos que el récord que compartían Lionel Messi y Hristo Stoichkov. El uruguayo, de 29 años, al inaugurar el marcador del partido de vuelta contra el Athletic de Bilbao en la Copa del Rey, se convirtió en 17º jugador que registraba cien goles en las filas del Barça, después de Lionel Messi (479), César Rodríguez (230), Ladislao Kubala (194), Samuel Eto’o (130), Rivaldo (130), Josep Escolà (123), Mariano Martín (123), Patrick Kluivert (122), Carles Rexach (122), Hristo Stoichkov (117), Estanislao Basora (113), Eulogio Martínez (111), Luis Enrique (108), Jose Antonio Zaldua (107), Evaristo de Macedo (105) y Juan Manuel Asensi (100). A continuación, Neymar puso fin a su peor sequía goleadora de su carrera con el Barcelona, que ascendía a 1.023 minutos, antes de que Messi transformara su gol número 479 para los blaugrana de un tiro libre por tercer partido consecutivo. Con él, el argentino, de 29 años, igualó el récord de 26 tantos de lanzamientos de falta que Ronald Koeman poseía en exclusiva con el Barcelona, y sentenció la victoria por 4-3 en el global de la eliminatoria de los hombres de Luis Enrique, que pasaron así a los cuartos de final de la competición.

26

victorias consecutivas en casa en la Serie A es el nuevo récord que el Juventus estableció el domingo. Paulo Dybala transformó su 11º penal en 11 lanzamientos desde el punto de castigo en la temporada 2016/17 de la máxima división italiana, y Gonzalo Higuaín marcó un doblete (que pone su cuenta particular en cinco goles en tres partidos de liga) para solventar el triunfo por 3-0 sobre el Bolonia. Sólo dos equipos en la historia de las cinco grandes ligas europeas han ganado más partidos en casa de forma consecutiva. Luis Suárez, Zoltan Czibor, Ladislao Kubala, Evaristo de Macedo y Sandor Kocsis consiguieron 39 para el Barcelona entre 1958 y 1960, mientras que los tantos de Herve Revelli contribuyeron a que el Saint-Etienne lograra 28 desde 1974 hasta 1975.

9

partidos seguidos ha ganado el Manchester United por primera vez en casi ocho años. Después de haberse adjudicado sólo un encuentro de los ocho disputados en la Premier League hasta principios de diciembre, los hombres de José Mourinho han registrados seis victorias consecutivas en la liga nacional, además de otra sobre el Zorya en la Europa League de la UEFA, sobre el Reading en la Copa de la FA y sobre el Hull City en la Copa de la Liga. La clave de esta racha fenomenal ha sido Zlatan Ibrahimovic, autor de diez goles en otros tantos partidos.

6

mujeres diferentes habían conquistado el Premio The Best a la jugadora de la FIFA en los últimos seis años hasta que Carli Lloyd se convirtió el lunes en la primera que logra revalidar su corona desde 2010. La secuencia de alternancias en el título comenzó justo después de que sólo tres futbolistas, Mia Hamm, Birgit Prinz y Marta, levantaran los diez primeros trofeos. Lloyd, mediocampista del Houston Dash, amplió su propio récord de jugadora de campo con más edad (34 años) que recibe el premio y se convirtió además en la primera ganadora del galardón afincada en Estados Unidos desde que Hamm lo recibió cuando militaba en las filas del Washington Freedom en 2002.

4

goles merecedores del Premio Puskás de la FIFA se habían marcado de volea hasta que Mohd Faiz Subri puso fin a esta tendencia en la gala de la FIFA del lunes. El lanzamiento picado de Miroslav Stoch para el Fenerbahçe contra el Genclerbirligi, la soberbia chilena de Zlatan Ibrahimovic con Suecia contra Inglaterra, el control con el pecho de James Rodríguez para Colombia en la última Copa Mundial de la FIFA™ y la media chilena, con giro total incluido, de Wendell Lira han recibido el premio entre 2012 y 2015 respectivamente. El impactante tiro libre con rosca imposible de Subri para el Penang en la Súper Liga de Malasia recibió el 59% de los votos: el segundo porcentaje más alto de la historia del Premio Puskás de la FIFA.

50