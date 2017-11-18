Casamientos, pantomimas y un whisky ocasional

"Me casé a los 40 porque hasta entonces estaba casado con la pelota". Gianluca Vialli habla con FIFA de sus recuerdos mundialistas.

"A mí me ha pasado que se dijera acá en mi país, donde venía contento y a cumplir un sueño, que yo no era profesional. La conclusión viene así: 'Uh, a este le gusta el rock and roll. Entonces, le gusta el whisky. Y encima fuma. Este se debe pasar todos los días hasta las 5 de la mañana tomando whisky. Y seguro que se droga, también'. Y ya sos eso. Y yo tengo que decir: 'No, flaco. Yo jugué 11 años en Europa, en la selección de Italia y en la Juventus. ¿Vos te pensás que si yo me drogo o me fumo 50 puchos o tomo whisky hasta las 5 de la mañana podría jugar ahí? No, hermano, no soy Messi, no me alcanza si hago eso. Tengo que acostarme temprano, comer ensalada y descansar bien...'. Después, claro que me gusta tomar whisky, fumar un pucho y el rock and roll, pero cuando puedo. Todos los días de mi vida no son así". Daniel Osvaldo, exfutbolista argentino y hoy cantante de rock, en una entrevista con El Enganche.

"He visto los últimos partidos de España. Es una de las favoritas a ganar el Mundial. Me dio mucha pena lo que pasó en Brasil. Se vio que los futbolistas españoles se cansaron de ganar. Habían logrado tantos títulos que ya les daba todo igual. Ahora se ve que están otra vez con hambre y con muchas ganas de volver a hacer algo grande". Alexander Mostovoi, exjugador ruso que jugó muchos años en España, analiza a la Roja en una entrevista con la Agencia EFE.

"Fui un poco gili... como muchos otros. No lo niego. Siempre asumí esa imagen. También era una puesta en escena: las medias subidas hasta las rodillas, el pelo largo, la coleta, los rapados... Formaba parte de mi pantomima, de mi personaje. Y luego, jamás podrás impedir a la gente que te quite esa etiqueta". El excentral francés Philippe Mexés, en una entrevista a France Football tras su retirada.

"El entrenador tiene que encontrar una solución viable para que podamos evitar situaciones como ante México. Algo tiene que cambiar. México tácticamente fue superior. No tenemos una buena táctica de equipo y vamos a tener dificultades contra selecciones como México. Es una pena que todavía no tengamos una solución". El internacional belga Kevin De Bruyne, crítico con su seleccionador, Roberto Martínez, tras el 3-3 en un amistoso entre Bélgica y el Tri.

"No valoráis en su justa medida las clasificaciones. A veces se desprecia de manera inconsciente y con cierta ignorancia a los rivales. Logramos la clasificación de manera directa y tenemos que darle el mérito que tiene. Hemos visto lo que ha pasado con Italia. Sabemos que es complicado clasificarse. Italia está fuera, Chile también... La nota que pongo a la selección española es alta". El seleccionador español Julen Lopetegui, a la prensa tras el 3-3 de la Roja ante Rusia en un amistoso de preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2018.

"Le debemos tanto a Diego que diga lo que diga nunca me dispongo a dar coincidencia o disidencia. Él nos dio tanto que siento la obligación de escuchar y respetar más que escuchar y opinar". Marcelo Bielsa, en conferencia de prensa sobre Diego Maradona.

"Ciertos jugadores nos han hecho ver progresos en sus equipos que, a nuestro entender, estaban capacitados para la exigencia internacional. Es el caso de Vecino, hace ya algún tiempo, y últimamente Rodrigo Betancur, Valverde. Aportan algo diferente a lo que veníamos haciendo últimamente, sobre todo en el medio campo. El gran rasgo distintivo era el aspecto físico, pero ahora, además de que se trabaja bien ese aspecto, hay algo que tiene que ver con el manejo de la pelota y es un equipo que es más equilibrado". Oscar Tabárez, seleccionador uruguayo.

"Hoy el universo de futbolistas es bastante amplio y buscamos darle el espacio necesario y correspondiente a los que consideramos conveniente seguir potenciando, buscando el nivel más alto con miras a la eliminatoria de Qatar 2022. Para algunos pudiese ser un tiempo bastante grande o falta mucho, pero para nosotros no, por lo menos en el trabajo de selección, cuando en muy pocas ocasiones podemos tenerlos". Rafael Dudamel, seleccionador de Venezuela.

"Es un gran honor y estoy muy orgullosa, pero en lo que a mí respecta, no ha cambiado nada. Han cambiado cosas de mi alrededor. Por ejemplo, a veces me reconocen por la calle y me piden sacarse una foto conmigo o un autógrafo. Esa es la diferencia, antes no me reconocía nadie". Lieke Martens y qué ha cambiado en su vida tras recibir The Best a la jugadora de la FIFA 2017, en entrevista con el diario español Marca.

"Cuando se vayan al derbi les diré que les quiero, que todo vaya bien y que no se den patadas, que son hermanos (risas). Como es la primera vez que coinciden, deberé recordarles que tengan cuidado uno con el otro. Va a ser muy bonito verlos, y sobre todo, un orgullo. Parece que estoy viviendo un sueño". Py Laurence, madre de Lucas -jugador del Atlético de Madrid- y Theo Hernández -jugador del Real Madrid- en una entrevista con el diario Marca. Ambos se medirán el sábado en el derbi madrileño.