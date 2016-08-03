Apuntes londinenses y un héroe local

Una leyenda del este de Londres y una institución del norte protagonizan el repaso estadístico semanal de FIFA.com, en el que también destacan algunos resultados sorprendentes en Europa, los cambios en un banquillo de Sudamérica y un héroe local que está eclipsando a los jugadores extranjeros en Asia.

100

por 100 de victorias era el récord que ostentaban hasta el pasado jueves los equipos MLS All-Stars contra rivales londinenses. Derrotaron 4-1 al Fulham en 2005, 1-0 al Chelsea en 2006, 3-2 al West Ham United en 2008, 3-2 al Chelsea en 2012 y 2-1 al Tottenham Hotspur el año pasado. En esta ocasión, en el encuentro disputado en San José, Joel Campbell adelantó al Arsenal desde los once metros y, a pesar de que Didier Drogba empató para el MLS All-Stars con su 16ª diana en otros tantos partidos contra los Gunners, Chuba Akpom rubricó la victoria por 1-2 de los visitantes.

8

goles en seis partidos acumula un jugador de la Superliga china. Lo asombroso es que no es ni extranjero ni delantero. La tripleta de Wu Lei el pasado domingo permitió al Shanghái SIPG empatar a tres en casa del Guangzhou R&F. Además, esta gesta convirtió al extremo de 24 años en el primer futbolista chino que anota tres goles en el campeonato doméstico desde que Du Zhenyu, del Tianjin Teda, hiciera lo propio 28 meses antes. Las siguientes 15 tripletas de la Superliga china fueron obra de jugadores extranjeros. Wu, que aspira a ser el primer futbolista chino en proclamarse máximo goleador de la competición desde 2007, marcha actualmente tercero en la lista de artilleros, un tanto por detrás de Ricardo Goulart y dos por detrás de Demba Ba, que se perderá lo que resta de temporada por culpa de una grave lesión.

8

triunfos consecutivos en la Ekstraklasa polaca es la racha que ha encadenado el Zagłebie Lubin por primera vez en su historia. La victoria por 2-0 de los hombres de Piotr Stokowiec en la tercera jornada sobre el Nieciecza los sitúa líderes del campeonato, con pleno de puntos. Además, contando desde el ejercicio pasado, el equipo acumula un total de ocho horas sin conceder un gol. Por su parte, el Legia de Varsovia, defensor del título, parecía condenado a sumar su cuarto partido consecutivo como local sin ganar, pero remontó de manera admirable una desventaja de dos goles y acabó imponiéndose 3-2 al Wisła Płock.

5

técnicos han tomado las riendas de Argentina esta década, después de que la AFA nombrara a Edgardo Bauza como nuevo seleccionador esta semana. Bauza sucede en el cargo a Diego Armando Maradona, Sergio Batista, Alejandro Sabella y Tata Martino.

4

minutos es todo lo que necesitó Zlatan Ibrahimović para marcar contra el Galatasaray su primer tanto con el Manchester United. Fue una diana acrobática, similar a la que le reportó el Premio Puskás de la FIFA en 2013.

3

veces perforó el arco contrario Frank Lampard, que firmó su primera tripleta en cinco años y la primera en la historia del New York City FC. La anterior tripleta del jugador inglés de 38 años permitió al Chelsea arrollar 5-1 al Bolton Wanderers, y esta última ayudó a que los hombres de Patrick Vieira doblegaran por idéntico marcador al Colorado Rapids, que vio truncada así su racha de 15 partidos invicto. Después de vivir unos inicios complicados en la MLS, Lampard suma ya ocho goles en otros tantos encuentros.

3