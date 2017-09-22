Alex Morgan no se detiene

Real Madrid, a las puertas de un récord de 55 años

73 partidos seguidos marcando llevaba el Real Madrid antes de su sorprendente derrota in extremis por 0-1 en casa a manos del Betis. El resultado impidió a los Merengues superar el récord establecido por el Santos de Pelé en 1962. Es la primera vez que los de Zinedine Zidane no ven puerta desde el 0-0 en el feudo del Manchester City hace casi año y medio. En la comparativa, el Real Madrid cosechó más victorias (54 contra 52), mientras que el Santos sumó más goles (245 y 200 respectivamente). Ambos conquistaron el mismo número de títulos, siete.

28 segundos tardó el martes Alex Morgan en transformar un tanto tras la reanudación en el contundente triunfo de Estados Unidos contra Nueva Zelanda (5-0). La artillera, de 28 años de edad y natural del Valle de San Gabriel, desbancó así a Cindy Parlow y se coloca séptima en el escalafón de máximas anotadoras de todos los tiempos de la selección femenina estadounidense. Morgan añadió otro más a su cuenta personal en el mismo duelo y ya acumula cuatro en sus 152 últimos minutos con la camiseta de su país.

25 años llevaba el Mónaco sin ganar cinco de las seis primeras jornadas de la Ligue 1, hasta que el doblete de Radamel Falcao hundió al Estrasburgo. El balance del colombiano en lo que llevamos de campaña es de nueve dianas en seis encuentros. El equipo dirigido por Arsene Wenger que logró la gesta en 1991/1992 contaba en sus filas con figuras como Lilian Thuram, Emmanuel Petit, Youri Djorkaeff y George Weah.

23 años llevaba el Eintracht de Fráncfort sin ganar en el campo del Colonia, hasta que Sebastien Haller perforó la meta local el miércoles a orillas del Rin. Su último triunfo se remontaba a 1994, cuando Uwe Bein, Jay Jay Okocha, Maurizio Gaudino y Tony Yeboah se impusieron a Bodo Illgner, Toni Polster y el resto de compañeros.

16 años han transcurrido entre del 19º gol de Jermain Defoe para el Bournemouth (por aquel entonces su actual entrenador, Eddie Howe, le guardaba las espaldas en la zaga) y el 20º. Fue el tanto de la victoria contra el Brighton y el primero del delantero, de 34 años de edad, en nueve partidos con su club y su selección.

16 años y 131 días es la edad a la que Andrés Amaya se convirtió en el ariete más joven de la máxima categoría del fútbol colombiano, sobrepasando así a nombres como James Rodríguez y Jader Valencia. El atacante del Atlético Huila solo tardó tres minutos en hacer temblar la red luego de saltar a la cancha como suplente contra los Jaguares. Y con su posterior cañonazo desde fuera del área ante el América de Cali, ya suma dos realizaciones en sus 100 últimos minutos sobre el césped.

12 goles de Jaja en cinco partidos han propulsado al Buriram United hasta lo más alto de la tabla en la liga de Tailandia. El prolífico delantero está a dos de Dragan Boskovic en la lista de máximos anotadores. A falta de seis jornadas, el brasileño y el montenegrino contabilizan 28 y 30 respectivamente. El récord está en poder de Diogo desde 2015, con 33 en una sola campaña.

8 dianas en las cuatro primeras jornadas de una de las cinco grandes ligas de Europa es la marca que alcanzó Paulo Dybala, de 23 años de edad. Es el primero que lo logra desde que Wayne Rooney hiciera lo propio con el Manchester United en 2011/12. El primero del triplete que endosó al Sassuolo fue su 50º para el Juventus en 100 partidos.

5 goles en 208 minutos en la Ligue 1 es el cómputo de Clinton N’Jie, del Marsella, en lo que llevamos de temporada. Es decir, uno cada 42 minutos y más de los que el delantero camerunés, de 24 años de edad, consiguió en todo 2016/17.