La Comisión de Ética independiente inhabilita a varios funcionarios del fútbol

El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente que preside el Sr. Hans‑Joachim Eckert ha inhabilitado a varios funcionarios para el ejercicio de toda actividad relacionada con el fútbol (sea administrativa, deportiva o de otra naturaleza) tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

Se decidió sobre tres casos relacionados con partidos amistosos disputados en Sudáfrica en 2010. La investigación abierta en noviembre de 2014 a los (ex)funcionarios de la Federación de Fútbol de Sudáfrica fue realizada por Cornel Borbély, presidente del órgano de instrucción de la Comisión de Ética, en colaboración con la División de Seguridad de la FIFA. Los tres casos están relacionados con el proceso contra Lindile Kika cuya decisión fue dictada en octubre de 2015. El órgano de decisión de la Comisión de Ética suspendió al Sr. Kika de toda actividad relacionada con el fútbol por un periodo de seis años.

En este sentido, el órgano de decisión resolvió que el ex funcionario Leslie Sedibe había infringido los arts. 13 (Reglas generales de conducta), 15 (Lealtad), y 18 (Obligación de denunciar, cooperar y rendir de cuentas) del Código Ético de la FIFA (CEF) y se le impuso una suspensión de toda actividad relacionada con el fútbol durante cinco años así como una multa de 20.000 CHF. Asimismo, se declaró a los ex funcionarios Steve Goddard y Adeel Carelse culpables de violar los arts. 13, 15 y 18 del CEF y se les impusieron sendas inhabilitaciones por dos años.