La Comisión de Ética independiente inhabilita a Richard K. Lai durante 90 días

El presidente del órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente Hans-Joachim Eckert ha suspendido provisionalmente a Richard K. Lai, presidente de la Federación de Fútbol de Guam, durante 90 días.

La duración de la inhabilitación podrá ampliarse por un periodo suplementario que no exceda de 45 días. Mientras esté vigente su inhabilitación, no podrá participar en ninguna actividad relacionada con el fútbol en el ámbito nacional ni internacional. La suspensión entra en vigor con efecto inmediato.

La decisión ha sido adoptada a la petición del presidente del órgano de instrucción, Cornel Borbély, en base al art. 83, apdo. 1 del Código Ético de la FIFA. La petición se fundamenta en la declaración de culpabilidad de Richard K. Lai, publicada el 27 de abril de 2017 por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, relacionada entre otros cargos, con delitos informáticos.