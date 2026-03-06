La FIFA y las seis confederaciones reafirman su compromiso conjunto contra el dopaje de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y a la revisión de la normativa internacional

El órgano rector del fútbol mundial y las seis confederaciones continentales se reunieron en Miami para reforzar su colaboración en la lucha contra el dopaje en este deporte

En el encuentro se abordaron temas fundamentales, como el Código Mundial Antidopaje de 2027 y el cumplimiento normativo en el ámbito internacional

Además, la FIFA presentó sus planes operativos para la distribución de controles de dopaje en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La FIFA convocó una reunión de dos jornadas con las confederaciones en sus oficinas de Miami para abordar asuntos relacionados con la lucha contra el dopaje. La cita, cuyo objetivo era reforzar la colaboración entre las partes y coordinar la preparación de cara a las próximas competiciones internacionales y al enfoque del Código Mundial Antidopaje de 2027, contó con la presencia de responsables y directores de las unidades antidopaje de las seis confederaciones.

En el marco de dichos objetivos, la FIFA propuso la creación de un grupo de trabajo dedicado en exclusiva a la lucha contra el dopaje en el fútbol, compuesto por representantes de la FIFA y de cada confederación. Este panel de expertos en la materia centraría su labor en esta lucha en el fútbol internacional a través del intercambio de conocimientos, la evaluación de riesgos y el desarrollo coordinado de programas.

A lo largo de la reunión, las confederaciones informaron a los asistentes de las actividades e iniciativas de sus respectivas regiones. Asimismo, se organizaron debates para abordar los distintos desafíos a los que se enfrenta cada confederación, sus campañas educativas y las oportunidades de potenciar su colaboración en el fútbol internacional.

Las jornadas se centraron sobre todo en reforzar la labor contra el dopaje en el ámbito internacional y en consolidar la respuesta conjunta de los grupos de interés del fútbol en lo que respecta a las iniciativas, actividades y objetivos en la materia. La FIFA y las seis confederaciones reafirmaron su compromiso conjunto de proteger la integridad del fútbol a través de una mejor colaboración, del apoyo mutuo y, sobre todo, de medidas coordinadas.

Uno de los asuntos clave que se abordó fue el plan operativo y los objetivos de distribución de controles de la FIFA de cara a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026™, orientados a garantizar un despliegue sólido de controles de dopaje para la competición que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos.

Los asistentes también analizaron las novedades del Código Mundial Antidopaje de 2027 y la normativa internacional, incluidas enmiendas importantes y sus plazos de entrada en vigor. La reunión permitió consensuar enfoques para velar por el cumplimiento del código, al tiempo que preparó el terreno para los cambios de carácter reglamentario que sentarán las bases de los programas antidopaje del fútbol internacional en los próximos años.