La Conferencia anual de derecho del fútbol de la FIFA de 2026 tendrá lugar en Budapest

La octava edición de esta importante cita del derecho del fútbol se celebrará los días 19 y 20 de febrero en la capital de Hungría

Se abordarán los avances más importantes en materia jurídica y reglamentaria de la FIFA, del Tribunal de Arbitraje Deportivo y de otros organismos importantes

Las sesiones se retransmitirán en directo en FIFA.com a fin de que las partes interesadas del fútbol tengan acceso a los contenidos

La FIFA se complace en anunciar que la octava edición de la Conferencia anual de derecho del fútbol se celebrará los días 19 y 20 de febrero de 2026 en Budapest (Hungría).

Desde su puesta en marcha en 2019, la conferencia brinda una plataforma fundamental para conocer las últimas novedades del panorama reglamentario del fútbol, que está en constante evolución. Entre los temas destacan la jurisprudencia, las principales decisiones que han adoptado los órganos judiciales de la FIFA y los procedimientos más significativos que se han presentado ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo y otros tribunales importantes.

En la edición de 2026 se examinarán los principales avances y decisiones en materia reglamentaria que se han adoptado durante los doce meses previos a la conferencia y que han tenido una gran repercusión en el fútbol mundial, como los traspasos internacionales, los procedimientos de lucha contra el dopaje y los marcos de gobernanza.

"Al mismo tiempo que el fútbol sigue creciendo y desarrollándose en todo el mundo, la FIFA mantiene su compromiso con un régimen jurídico sólido y dinámico que respalda el juego limpio, la integridad y el desarrollo sostenible en el deporte", afirmó Emilio García Silvero, director de la División de Servicios Jurídicos y Cumplimiento de la FIFA.

Del mismo modo que en anteriores ediciones, la conferencia de 2026 volverá a reunir a los miembros de la comunidad jurídica para intercambiar conocimientos, fomentar la colaboración y defender los principios que fundamentan el deporte rey.

Con arreglo al compromiso de la FIFA con la transparencia y la accesibilidad, las sesiones se retransmitirán en directo en FIFA.com, a fin de que las presentaciones y los debates se puedan seguir en todo el mundo. Las reuniones serán en inglés, con interpretación simultánea al español y el francés, y las grabaciones estarán disponibles más adelante en legal.fifa.com.

Los representantes de las federaciones miembro, confederaciones, ligas, clubes y sindicatos de jugadores y agentes podrán asistir a la conferencia a celebrar en Budapest de manera gratuita. Consulten el programa completo en la página web de la Conferencia anual del derecho del fútbol.