La FIFA publica un informe sobre diez años de traspasos internacionales

48.500 millones de USD invertidos en primas de traspasos en la última década

200 federaciones miembro de la FIFA protagonistas en traspasos internacionales

Los 30 clubes que pagaron más primas de traspasos son europeos

La FIFA acaba de publicar un informe sobre traspasos internacionales en el fútbol masculino que abarca el periodo 2011‑2020. Se trata del estudio más exhaustivo hasta la fecha sobre fichajes en el mundo del fútbol.

El informe confirma el incremento ininterrumpido de la actividad en el mercado de fichajes durante la última década. En 2011, se registraron 11.890 traspasos, y en 2019 se alcanzó un máximo de 18.079. En ese periodo, se llevaron a cabo un total de 133.225 traspasos y cesiones internacionales y se invirtieron en ellos 48.500 millones de USD.

200 federaciones de la FIFA implicadas

Un total de 66.789 futbolistas y 8.264 clubes de 200 federaciones miembro de la FIFA protagonizaron los traspasos, cifras que remarcan el peso del fútbol en la economía global. Con 15 128 traspasos, los brasileños encabezan la lista de jugadores con destino a clubes extranjeros; les siguen argentinos (7.444), británicos (5.523), franceses (5.027) y colombianos (4.287).

Los clubes europeos lideran el gasto en primas de fichaje

Durante la pasada década, el número de clubes que realizaron fichajes internacionales creció más de un 30 %, de los 3.167 en 2011 a un máximo de 4.139 en 2019. La lista de los 30 primeros clubes en cuanto a primas de fichaje está compuesta exclusivamente por entidades europeas: Inglaterra (doce), España e Italia (cinco cada una), Alemania (tres), Francia y Portugal (dos cada una), y Rusia (una).

Estos 30 clubes gastaron un total de 22.800 millones de USD en primas de fichaje, lo cual representa el 47 % del total global de la década.

Más comisiones para los agentes

Como ya reflejan las reformas en el sistema de traspasos que está llevando a cabo la FIFA, el informe confirma un claro declive de la contribución de solidaridad, con cantidades similares en 2020 (38.5 millones de USD) y 2011 (38 millones de USD). Esta tendencia recalca la necesidad de contar con la Cámara de Compensación de la FIFA, con la que se espera fomentar el pago de las indemnizaciones por formación para alcanzar unos 300 millones de USD anuales.

El declive de los pagos de la indemnización por formación contrasta de forma notable con las comisiones abonadas a los agentes, que pasaron de los 131.1 millones de USD de 2011 a los 640.5 millones de USD en 2019. A lo largo de la década, se pagó a los agentes un total de 3500 millones de USD en concepto de comisiones por traspasos internacionales.