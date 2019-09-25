Comisión de Grupos de Interés del Fútbol de la FIFA La FIFA y los grupos de interés del fútbol recomiendan fijar un límite para las comisiones de los agentes y las cesiones

Como parte del actual proceso de reformas del sistema de traspasos, y tras un periodo de consultas exhaustivo, la Comisión de Grupos de Interés del Fútbol de la FIFA ha respaldado hoy una serie de medidas clave para proteger la integridad del sistema y evitar los abusos En particular, la comisión recomienda la introducción de un límite en las comisiones de los agentes y en el número de préstamos.

Las medidas clave acordadas ayer por la Comisión de Grupos de Interés del Fútbol son las siguientes:

Agentes:

establecer un límite para las comisiones de los agentes (el 10 % de la suma del traspaso para agentes de clubes que liberan, el 3 % de la remuneración del jugador para su agente y el 3 % de la remuneración del jugador para el agente del club contratante);

limitar la representación múltiple para evitar el conflicto de intereses.

Estas nuevas medidas relativas a los agentes complementan varias propuestas respaldadas el año pasado que están siendo desarrolladas actualmente por la administración de la FIFA, en particular:

la reintroducción de un sistema de licencias obligatorio para agentes que incluya más medidas formativas y el desarrollo profesional continuo como requisito;

la obligación de abonar todas las comisiones a través de la Cámara de Compensación de la FIFA, actualmente en fase de implantación;

la introducción de un sistema efectivo de la FIFA para resolver disputas entre agentes, jugadores y clubes.

Cesiones:

evitar el «acaparamiento de futbolistas» y garantizar que las cesiones tienen un propósito deportivo válido para el desarrollo juvenil, en contraposición a la finalidad comercial, y limitar los préstamos internacionales de jugadores de 22 años o mayores de esta edad;

a partir la temporada 2020/2021, limitar a ocho el número de cesiones internacionales que un club pueda hacer y recibir, cifra que se reducirá a seis y seis en la temporada 2022/2023, con un máximo de tres y tres cuando se realicen entre dos clubes concretos.

Las medidas, que han obtenido hoy el apoyo de la Comisión de Grupos de Interés del Fútbol, se presentarán al Consejo de la FIFA en su próxima sesión el 24 de octubre.

Tras las decisiones adoptadas el año pasado por la Comisión de Grupos de Interés del Fútbol y el Consejo de la FIFA, se están desarrollando varias iniciativas para reformar el sistema de transferencias que se implantarán próximamente:

La Cámara de Compensación de la FIFA garantizará la automatización de los pagos de la contribución de solidaridad e incrementará las cantidades abonadas a los clubes formadores, a la vez que mejora la transparencia de todo el sistema.

Se abonará la contribución de solidaridad por los traspasos nacionales con dimensión internacional.