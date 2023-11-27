El grupo de trabajo de la FIFA en materia de integridad no ha detectado ninguna actividad de apuestas sospechosa durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los 104 partidos de esta edición se supervisaron en tiempo real

No se detectaron actividades de apuestas sospechosas ni indicaciones de posible manipulación de partidos

La colaboración continuará en las próximas competiciones de la FIFA

El grupo de trabajo de la FIFA en materia de integridad, creado para proteger todas las competiciones de la FIFA de las amenazas relacionas con la manipulación de partidos, ha concluido con éxito sus operaciones en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras haber supervisado los mercados de apuestas y la actividad in situ en tiempo real durante los 104 encuentros de esta edición.

Tras la información recogida y analizada a lo largo de la competición, el grupo de trabajo no ha detectado ninguna actividad de apuestas sospechosa ni indicaciones de manipulación de partidos en ninguno de los encuentros.

Durante esta edición, la FIFA ha centralizado la recopilación de informes sobre la supervisión de apuestas y otros datos e informaciones pertinentes que han proporcionado los miembros del grupo, así como los detalles recibidos a través de los mecanismos de denuncias disponibles. Los integrantes del grupo de trabajo han analizado y compartido esta información en consonancia con los procedimientos operativos.

Esta colaboración, a la que todos los integrantes del grupo han contribuido con su experiencia y conocimientos específicos, ha hecho posible una evaluación y una respuesta experta, coordinada y puntual de las alertas o avisos de posible manipulación de partidos.

Entre los miembros del grupo de trabajo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ figuran la AFC, la CAF, la Concacaf, la CONMEBOL, la UEFA, la OFC, la Federación Estadounidense de Fútbol, la Federación Canadiense de Fútbol, la Federación Mexicana de Fútbol, el FBI, la Interpol, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Consejo de Europa, el Grupo de Copenhague, Sportradar, la Asociación Internacional de Integridad y Apuestas, United Lotteries for Integrity in Sports (ULIS), IC360, Genius Sports, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Sport Integrity Canada, la Oficina de Competencia de Canadá, la Comisión Federal de Competencia Económica y otros expertos independientes.

"El grupo de trabajo de la FIFA en materia de integridad ha proporcionado durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 una estructura sólida para el intercambio de información, la evaluación de posibles denuncias y la coordinación de una respuesta puntual —ha declarado Liam Rich, responsable senior del Departamento de Integridad—. Damos las gracias a todos los miembros por su experiencia y compromiso durante la competición y deseamos seguir adelante con esta colaboración en futuras competiciones de la FIFA".

En adelante, la FIFA seguirá trabajando con los integrantes del grupo de trabajo en materia de integridad para proteger sus competiciones, incluidas las juveniles que se disputarán este año y la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™.