La FIFA presenta la cuarta edición del Diploma en Derecho del Fútbol

El programa brinda a los participantes conocimientos sobre aspectos esenciales del derecho del fútbol

Los cinco módulos del diploma, que se impartirán en diversos países, abarcan temas de interés como los traspasos y los procesos del Tribunal de Arbitraje Deportivo

La formación está dirigida a juristas de todo el mundo y busca reforzar el régimen jurídico del fútbol

Tras el éxito cosechado en las tres ediciones previas, la FIFA ha presentado la cuarta entrega del Diploma en Derecho del Fútbol.

Al igual que en ocasiones anteriores, el diploma de 2026/2027 se ha concebido para directivos y juristas del fútbol que buscan reforzar sus conocimientos e impulsar su carrera profesional. En el proceso, tienen la ocasión de profundizar de manera exhaustiva en las tendencias y los reglamentos más recientes de la mano de expertos de todos los estamentos del sector.

En consonancia con la visión de la FIFA de lograr un fútbol realmente global y unir el mundo a través de este deporte, el objetivo del Diploma en Derecho del Fútbol de la FIFA es ofrecer formación práctica sobre las últimas tendencias y las cuestiones más importantes en materia jurídica a los directivos que trabajan en el ámbito del derecho deportivo en federaciones miembro de la FIFA, confederaciones, ligas, clubes, sindicatos de futbolistas y agentes, y despachos privados de todo el mundo. El diploma, que consta de cinco módulos de cuatro jornadas cada uno, se celebrará en otras tantas ciudades del mundo a lo largo de un periodo de doce meses.

En este enlace encontrarán más información, incluido el proceso de solicitud, sobre la cuarta edición del Diploma en Derecho del Fútbol de la FIFA, cuyo periodo de inscripción finaliza el 15 de enero de 2026.

Módulo 1: Introducción al derecho del fútbol Miami (Estados Unidos), 12-15 de mayo de 2026 El primer módulo ofrecerá una visión general del régimen jurídico del fútbol, incluidos los principios fundamentales y la labor que desempeñan los distintos órganos rectores de este deporte Módulo 2: Normativa de traspasos de la FIFA (I) Asunción (Paraguay), 15-18 de septiembre de 2026 El segundo módulo abordará los conceptos básicos de la normativa de traspasos de la FIFA, con énfasis en el sistema de resolución de disputas, la relación entre clubes y jugadores, incluidos la firma o el incumplimiento de un contrato o posibles problemas en torno a la inscripción de futbolistas, y asuntos relacionados a las selecciones nacionales.

Módulo 3: Normativa de traspasos de la FIFA (II) Rabat (Marruecos), 10-13 de noviembre de 2026 El tercer módulo ahondará en la normativa de traspasos de la FIFA y abordará algunas cuestiones como la firma o el incumplimiento de un contrato, cuestiones relativas a los fichajes y los conceptos de contribuciones de solidaridad e indemnizaciones por formación.

Módulo 4: Otros aspectos del derecho del fútbol Dubái (Emiratos Árabes Unidos), febrero de 2027 (fechas por confirmar) El cuarto módulo repasará otros aspectos jurídicos del fútbol, incluidos los asuntos disciplinarios, antidopaje y de integridad, así como los derechos comerciales y televisivos y los patrocinios. Incluye además la participación en el la Conferencia Anual de Derecho del Fútbol de la FIFA de 2027.

Módulo 5: Procesos del Tribunal de Arbitraje Deportivo Zúrich (Suiza), 11-14 de mayo de 2027 En el quinto módulo se examinarán los procesos y las prácticas del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), incluida la manera en la que se resuelven las disputas de fútbol a través del arbitraje, y se analizarán algunos casos destacados del TAS.