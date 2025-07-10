Cómo la innovación está mejorando la experiencia de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Por vez primera se utilizará tecnología semiautomatizada avanzada para la detección del fuera de juego en una Copa Mundial de la FIFA™

Football AI Pro pondrá a disposición de las 48 selecciones participantes detallados análisis de los partidos

Otras innovaciones también beneficiarán a árbitros, selecciones, afición y titulares de derechos audiovisuales

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ introducirá importantes innovaciones tecnológicas que permitirán tomar decisiones más rápidas sobre posibles fueras de juego y obtener imágenes mejoradas de las cámaras corporales de los árbitros. También democratizará aún más la tecnología del fútbol al garantizar a las 48 selecciones participantes el mismo acceso a las capacidades de análisis de partidos y rendimiento, independientemente de su tamaño o recursos.

Durante una mesa redonda virtual con los medios retransmitida desde el Centro Internacional de Radio y Televisión (IBC) de Dallas (Texas), Johannes Holzmüller, director de Innovación Tecnológica del Fútbol de la FIFA, expuso las principales innovaciones que veremos en el torneo de Canadá, México y Estados Unidos del 11 de junio al 19 de julio de 2026. Asimismo, Art Hu, director de Información de Lenovo, socio oficial para servicios tecnológicos de la FIFA, explicó cómo su vanguardista tecnología, innovación y conocimientos han contribuido a progresos clave.

"Creo que ha sido una alianza perfecta entre la FIFA, que aporta el lenguaje del fútbol y los profundos conocimientos futbolísticos de lo que ha sido y de lo que quiere ser, y Lenovo, que aporta parte de la tecnología. Y realmente hemos trabajado conjuntamente, codo con codo, para hacer mejoras", apuntó Hu.

La tecnología semiautomatizada avanzada para la detección del fuera de juego se verá por primera vez en una Copa Mundial de la FIFA™, lo que permitirá tomar decisiones sobre las jugadas dudosas más rápidamente y evitar el riesgo de lesión para los jugadores en el intervalo de tiempo transcurrido entre el fuera de juego propiamente dicho y el momento en el que el árbitro asistente levanta el banderín.

A diferencia de la tecnología semiautomatizada para la detección del fuera de juego utilizada en la Copa Mundial de la FIFA 2022™, en la que la información se enviaba directamente al VAR, los fueras de juego claros se enviarán directamente al cuerpo arbitral sobre el terreno de juego. "Eso significa que, al instante, los árbitros asistentes pueden señalar los fuera de juego posicionales, lo que permitirá una decisión mucho más rápida", añadió Holzmüller.

Además señaló que el sistema mejorado está limitado al fuera de juego posicional y no determinará interferencias en el juego en jugadores que están en posición antirreglamentaria pero no tienen el balón.

Para mejorar la precisión, todos los jugadores participantes en la Copa Mundial de la FIFA 2026 se someterán a un escáner en tres dimensiones y sus imágenes y avatares digitales se incorporarán al sistema de la tecnología semiautomatizada para la detección del fuera de juego.

"Esto es útil para los árbitros, pero al final también es emocionante para los aficionados, puesto que también mejoraremos la repetición de las jugadas en tres dimensiones emitidas, en las que los jugadores realmente se parecen a los jugadores y queda claro inmediatamente quiénes son los implicados en la posición de fuera de juego", afirmó.

Otra importante innovación para el torneo es Football AI Pro, un asistente de conocimiento de IA generativa creado para permitir que las 48 selecciones participantes se beneficien de las mismas capacidades analíticas avanzadas previas y posteriores a los partidos.

Holzmüller indicó que antes la FIFA proporcionaba a los equipos datos en forma de informes de 50 o 60 páginas para cada partido. Pero, mientras que para interpretar esos informes se necesitaban analistas, Football AI Pro hace que a los equipos les resulte mucho más fácil extraer la información que necesitan.

"Creemos que esto puede ayudar, no solo a acelerar el proceso, sino a democratizarlo. Porque, como pueden imaginar, es probable que no todas las selecciones participantes puedan permitirse [traer] un equipo enorme de analistas de partidos a la Copa Mundial [de la FIFA] o [trabajar con] esos datos. Así que creemos que al proporcionar a las selecciones el mismo acceso a la última tecnología [como esta], esperamos poder democratizar también el uso, el acceso y los beneficios de dicha tecnología", expuso Holzmüller.

Los árbitros ya utilizaron cámaras corporales por primera vez en el Mundial de Clubes FIFA 2025™ y la prueba superó todas las expectativas. Desde entonces, Lenovo ha desarrollado una tecnología que reduce el desenfoque causado por los movimientos rápidos y las imágenes estabilizadas ofrecen ahora al público mundial una perspectiva de mayor calidad y en primera persona, lo que incrementa la transparencia, la comprensión del juego y el atractivo de los partidos.

Pierluigi Collina: las minicámaras de los árbitros "han superado nuestras expectativas" 02:53

Holzmüller comentó igualmente cómo beneficiarán a árbitros, selecciones, personal médico y afición las 16 cámaras de seguimiento óptico instaladas en los 16 estadios, y que producen más de 150 millones de puntos de datos de seguimiento.

En primer lugar, los datos permiten a la FIFA recrear el partido entero en tres dimensiones y poner estas imágenes a disposición del VAR, lo que resulta especialmente útil a la hora de valorar si un jugador que está en fuera de juego interfiere en la jugada. "Cuando un jugador, un atacante, está bloqueando la vista del portero, entonces en esta situación el VAR tiene acceso a estas imágenes y puede comprobar si este jugador, que está potencialmente en posición antirreglamentaria, ha bloqueado realmente la vista del balón", agregó Holzmüller.