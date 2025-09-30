La FIFA ofrece distintas vías para denunciar sospechas relacionadas con la salvaguardia. A continuación figuran los mecanismos de defensa que tendrá a su disposición durante la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA™ que se celebrará en Chile en 2025.

La FIFA no tolera el maltrato, el acoso, los abusos, la desatención ni la explotación. Todas las denuncias o sospechas de incidentes se gestionarán de conformidad con nuestras normas estatutarias, códigos de conducta y directrices internas.

Denuncia ante las autoridades nacionales

Ante cualquier sospecha de posible emergencia o actividad delictiva que requiera atención inmediata, se alertará en primera instancia a las autoridades nacionales para que procedan a investigar el asunto. Les rogamos que, en cuanto las autoridades nacionales tengan constancia del problema, informen a los responsables de salvaguardia de la competición (v. los datos de contacto a continuación) para que se actúe de inmediato.

131 Ambulancias

132 Bomberos

133 Policía

Denuncia ante la FIFA

Durante la competición

Si desean presentar denuncias o hacer consultas sobre cuestiones no urgentes, o bien si tienen dudas sobre la urgencia de la situación, pónganse en contacto con el equipo de salvaguardia, para lo cual, pueden:

llamar las 24 horas del día, los siete días de la semana, al número +56 975635295. Esta línea funcionará durante toda la competición, del 27 de septiembre al 19 de agosto;

enviar un correo electrónico a competitionSafeguarding@fifa.org

Aunque los integrantes del equipo de salvaguardia hablan varios idiomas, pueden solicitar servicios de traducción e interpretación o, si son integrantes de la delegación de un equipo, pedir ayuda a su agente de enlace o responsable de salvaguardia y bienestar.

Un sistema de denuncias «disponible en todo momento»

Asimismo, la FIFA pone a disposición del público un sistema virtual de denuncias exclusivo y de alta seguridad para que se informe de toda sospecha relacionada con la salvaguardia. Los usuarios pueden adjuntar documentación y crear un buzón de denuncias anónimo para ponerse en contacto con la FIFA sin tener que revelar información personal.