La FIFA ofrece distintas vías para denunciar sospechas relacionadas con la salvaguardia. A continuación figuran los mecanismos de defensa que tendrá a su disposición durante la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA™ que se celebrará en Chile en 2025.
La FIFA no tolera el maltrato, el acoso, los abusos, la desatención ni la explotación. Todas las denuncias o sospechas de incidentes se gestionarán de conformidad con nuestras normas estatutarias, códigos de conducta y directrices internas.
Denuncia ante las autoridades nacionales
Ante cualquier sospecha de posible emergencia o actividad delictiva que requiera atención inmediata, se alertará en primera instancia a las autoridades nacionales para que procedan a investigar el asunto. Les rogamos que, en cuanto las autoridades nacionales tengan constancia del problema, informen a los responsables de salvaguardia de la competición (v. los datos de contacto a continuación) para que se actúe de inmediato.
131 Ambulancias
132 Bomberos
133 Policía
Denuncia ante la FIFA
Durante la competición
Si desean presentar denuncias o hacer consultas sobre cuestiones no urgentes, o bien si tienen dudas sobre la urgencia de la situación, pónganse en contacto con el equipo de salvaguardia, para lo cual, pueden:
llamar las 24 horas del día, los siete días de la semana, al número +56 975635295. Esta línea funcionará durante toda la competición, del 27 de septiembre al 19 de agosto;
enviar un correo electrónico a competitionSafeguarding@fifa.org
Aunque los integrantes del equipo de salvaguardia hablan varios idiomas, pueden solicitar servicios de traducción e interpretación o, si son integrantes de la delegación de un equipo, pedir ayuda a su agente de enlace o responsable de salvaguardia y bienestar.
Un sistema de denuncias «disponible en todo momento»
Asimismo, la FIFA pone a disposición del público un sistema virtual de denuncias exclusivo y de alta seguridad para que se informe de toda sospecha relacionada con la salvaguardia. Los usuarios pueden adjuntar documentación y crear un buzón de denuncias anónimo para ponerse en contacto con la FIFA sin tener que revelar información personal.
También puede utilizar el portal de denuncias de la FIFA (seleccione la categoría «Infracción del Código de Ética de la FIFA» y el asunto «Cualquier forma de abuso, acoso, desatención o explotación»).
