Víctor Camarasa: "Es muy importante que desde la FIFA busquen ayudar"

"No es que esté bien visto, si no que como no ha habido muchos casos, se ve como algo raro parar porque estás mal mentalmente", nos destaca, intentando desmontar ese estigma de que la salud mental no es un problema.

He vivido momentos muy complicados. He estado lesionado mucho tiempo y he estado mal. Es importante tener apoyo y ayuda, y campañas de organizaciones como la FIFA también suman"

"Sentir que no podía más con la situación me hizo decir 'basta'. No podía reaccionar ante situaciones del día a día. Antes no contemplaba parar mal por estar mal mentalmente. Todos tenemos días malos, pero cuando es día tras día, llegas a casa y estás medio "muerto"… Esto me hace tomar esta decisión junto con el club y los médicos".