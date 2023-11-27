El protocolo estandarizado para la evaluación sobre el terreno de juego de posibles conmociones cerebrales en el fútbol (FOCUS) es un recurso práctico que ayuda a los profesionales sanitarios a identificar a jugadores que deban abandonar el partido tras haber recibido un impacto en la cabeza, con el objetivo de llevar a cabo una evaluación formal por una posible conmoción cerebral. Si se sospecha que un jugador ha sufrido una conmoción cerebral, este debe abandonar el partido, puesto que se tiene constancia de que los futbolistas que continúan jugando tienen más probabilidades de tardar más en recuperarse, disminuir el rendimiento y sufrir nuevas lesiones. Este protocolo es el resultado de un exhaustivo proceso de revisión de datos científicos, efectuado en colaboración con un grupo internacional de profesionales sanitarios e investigadores expertos en la detección y evaluación de dichas lesiones en futbolistas.