La FIFA celebra el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz

El Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, instituido por las Naciones Unidas en 2013 y celebrado desde entonces cada 6 de abril, pretende reconocer el papel positivo que desempeña el deporte —y en particular el fútbol— en las comunidades y en la vida de las personas de todo el mundo. Se trata de un tema con el que se ha volcado especialmente el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al incluir el desarrollo del fútbol y la responsabilidad social en los Objetivos Estratégicos para el Fútbol Mundial: 2023-2027 . Las actividades que llevan a cabo Gelson Fernandes y la Subdivisión de Federaciones Miembro (África) ejemplifican asimismo esta ambición. El exinternacional suizo, que disputó 67 encuentros y anotó dos goles con su país durante su etapa de jugador en activo, fue designado en 2022 director regional de la FIFA para África, y ha continuado desde este puesto la labor iniciada por el organismo rector del fútbol mundial, consistente en acompañar al continente cuna de la humanidad hacia nuevos horizontes deportivos y sociales.

Y no cabe duda de que los efectos positivos son especialmente visibles en el fútbol femenino. Con el apoyo de una inversión récord de la FIFA y el impulso que ha supuesto el cambio de mentalidades, en los últimos años la disciplina ha dado un salto cualitativo en el continente. La Copa Africana de Naciones Femenina de la CAF 2022 —cuyo elenco pasó de ocho a doce selecciones— lo ilustró a la perfección, tanto por el nivel del juego desplegado como por el enorme interés que despertó.

"Las selecciones que no viajaron al torneo, como Camerún, Senegal, Túnez, Argelia o todas las demás, seguramente pensaron que ellas también pueden conseguirlo. Los resultados convincentes de los equipos africanos han abierto los ojos a muchas federaciones, no me cabe duda", asegura Gelson Fernandes.