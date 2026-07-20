Clasificaciones
Chinese Taipei
Clasificación Mundial actual
Periodo de partidos cerrado
CL
Equipo
Puntos
Última actualización oficial:20 julio 2026
Próxima actualización oficial:07 octubre 2026 (68 días)
Clasificación Mundial histórica
Datos destacados
174º
Clasificación actual
121º
Mejor Clasificación
191º
Peor clasificación
162º
Posición promedio
24
Mayor subida
14
Mayor bajada
Calendario
No data to show
Resumen año a año
Mejor clasificación
Peor progresión
Mayor subida
Mayor bajada
Detalles de la Federación de Fútbol de China Taipéi
¿Quién es el presidente? ¿Dónde está la sede? ¿Cuál es el actual seleccionador nacional?
ELABORACIÓN
Método de cálculo del ranking