Clasificaciones
Nicaragua
Clasificación Mundial actual
Periodo de partidos cerrado
CL
Equipo
Puntos
Última actualización oficial:20 julio 2026
Próxima actualización oficial:07 octubre 2026 (68 días)
Clasificación Mundial histórica
Datos destacados
131º
Clasificación actual
92º
Mejor Clasificación
193º
Peor clasificación
157º
Posición promedio
50
Mayor subida
29
Mayor bajada
Calendario
No data to show
Resumen año a año
Mejor clasificación
Peor progresión
Mayor subida
Mayor bajada
Detalles de la Federación Nicaragüense de Fútbol
¿Quién es el presidente? ¿Dónde está la sede? ¿Cuál es el actual seleccionador nacional?
ELABORACIÓN
Método de cálculo del ranking