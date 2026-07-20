Clasificaciones
Macedonia del Norte
Clasificación Mundial actual
Periodo de partidos cerrado
CL
Equipo
Puntos
Última actualización oficial:20 julio 2026
Próxima actualización oficial:07 octubre 2026 (69 días)
Clasificación Mundial histórica
Datos destacados
69º
Clasificación actual
46º
Mejor Clasificación
166º
Peor clasificación
83º
Posición promedio
33
Mayor subida
36
Mayor bajada
Calendario
No data to show
Resumen año a año
Mejor clasificación
Peor progresión
Mayor subida
Mayor bajada
Detalles de la Federación de Fútbol de Macedonia del Norte
¿Quién es el presidente? ¿Dónde está la sede? ¿Cuál es el actual seleccionador nacional?
ELABORACIÓN
Método de cálculo del ranking