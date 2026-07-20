Clasificaciones
Islandia
Clasificación Mundial actual
Periodo de partidos cerrado
CL
Equipo
Puntos
Última actualización oficial:20 julio 2026
Próxima actualización oficial:07 octubre 2026 (69 días)
Clasificación Mundial histórica
Datos destacados
74º
Clasificación actual
18º
Mejor Clasificación
131º
Peor clasificación
64º
Posición promedio
37
Mayor subida
21
Mayor bajada
Calendario
No data to show
Resumen año a año
Mejor clasificación
Peor progresión
Mayor subida
Mayor bajada
Detalles de la Federación Islandesa de Fútbol
¿Quién es el presidente? ¿Dónde está la sede? ¿Cuál es el actual seleccionador nacional?
ELABORACIÓN
Método de cálculo del ranking