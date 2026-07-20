Clasificaciones
Islas Feroe
Clasificación Mundial actual
Periodo de partidos cerrado
CL
Equipo
Puntos
Última actualización oficial:20 julio 2026
Próxima actualización oficial:07 octubre 2026 (69 días)
Clasificación Mundial histórica
Datos destacados
123º
Clasificación actual
74º
Mejor Clasificación
198º
Peor clasificación
129º
Posición promedio
82
Mayor subida
47
Mayor bajada
Calendario
No data to show
Resumen año a año
Mejor clasificación
Peor progresión
Mayor subida
Mayor bajada
Detalles de la Federación de Fútbol de las Islas Feroe
¿Quién es el presidente? ¿Dónde está la sede? ¿Cuál es el actual seleccionador nacional?
ELABORACIÓN
Método de cálculo del ranking