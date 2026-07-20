Clasificaciones
Francia
Clasificación Mundial actual
Periodo de partidos cerrado
CL
Equipo
Puntos
Última actualización oficial:20 julio 2026
Próxima actualización oficial:07 octubre 2026 (69 días)
Clasificación Mundial histórica
Datos destacados
3º
Clasificación actual
1º
Mejor Clasificación
27º
Peor clasificación
8º
Posición promedio
16
Mayor subida
13
Mayor bajada
Calendario
No data to show
Resumen año a año
Mejor clasificación
Peor progresión
Mayor subida
Mayor bajada
Detalles de la Federación Francesa de Fútbol
¿Quién es el presidente? ¿Dónde está la sede? ¿Cuál es el actual seleccionador nacional?
ELABORACIÓN
Método de cálculo del ranking