Clasificaciones
Cuba
Clasificación Mundial actual
Periodo de partidos cerrado
CL
Equipo
Puntos
Última actualización oficial:20 julio 2026
Próxima actualización oficial:07 octubre 2026 (68 días)
Clasificación Mundial histórica
Datos destacados
164º
Clasificación actual
46º
Mejor Clasificación
182º
Peor clasificación
112º
Posición promedio
72
Mayor subida
53
Mayor bajada
Calendario
No data to show
Resumen año a año
Mejor clasificación
Peor progresión
Mayor subida
Mayor bajada
Detalles de la Asociación de Fútbol de Cuba
¿Quién es el presidente? ¿Dónde está la sede? ¿Cuál es el actual seleccionador nacional?
ELABORACIÓN
Método de cálculo del ranking