Clasificaciones
Islas Cook
Clasificación Mundial actual
Periodo de partidos cerrado
CL
Equipo
Puntos
Última actualización oficial:20 julio 2026
Próxima actualización oficial:07 octubre 2026 (68 días)
Clasificación Mundial histórica
Datos destacados
186º
Clasificación actual
166º
Mejor Clasificación
207º
Peor clasificación
190º
Posición promedio
39
Mayor subida
20
Mayor bajada
Calendario
No data to show
Resumen año a año
Mejor clasificación
Peor progresión
Mayor subida
Mayor bajada
Detalles de la Federación de Fútbol de las Islas Cook
¿Quién es el presidente? ¿Dónde está la sede? ¿Cuál es el actual seleccionador nacional?
ELABORACIÓN
Método de cálculo del ranking