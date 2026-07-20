Clasificaciones
Armenia
Clasificación Mundial actual
Periodo de partidos cerrado
CL
Equipo
Puntos
Última actualización oficial:20 julio 2026
Próxima actualización oficial:07 octubre 2026 (69 días)
Clasificación Mundial histórica
Datos destacados
107º
Clasificación actual
30º
Mejor Clasificación
159º
Peor clasificación
96º
Posición promedio
48
Mayor subida
36
Mayor bajada
Calendario
No data to show
Resumen año a año
Mejor clasificación
Peor progresión
Mayor subida
Mayor bajada
Detalles de la Federación Armenia de Fútbol
¿Quién es el presidente? ¿Dónde está la sede? ¿Cuál es el actual seleccionador nacional?
ELABORACIÓN
Método de cálculo del ranking