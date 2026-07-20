Clasificaciones
Afganistán
Clasificación Mundial actual
Periodo de partidos cerrado
CL
Equipo
Puntos
Última actualización oficial:20 julio 2026
Próxima actualización oficial:07 octubre 2026 (68 días)
Clasificación Mundial histórica
Datos destacados
171º
Clasificación actual
122º
Mejor Clasificación
204º
Peor clasificación
168º
Posición promedio
48
Mayor subida
20
Mayor bajada
Calendario
No data to show
Resumen año a año
Mejor clasificación
Peor progresión
Mayor subida
Mayor bajada
Detalles de la Federación Afgana de Fútbol
¿Quién es el presidente? ¿Dónde está la sede? ¿Cuál es el actual seleccionador nacional?
ELABORACIÓN
Método de cálculo del ranking