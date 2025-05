El Programa Ejecutivo de Fútbol de la FIFA para federaciones miembro genera un impacto significativo en Asia y Oceanía

Next

Por su parte, Lee Byung-hwa, gerente de Planificación Estratégica de la Federación Coreana de Fútbol, afirmó que el programa ha cambiado su manera de entender a la afición. "A menudo vemos a la afición en términos de números y ventas, pero las sesiones hicieron que me diera cuenta del poder de la conexión emocional y de la lealtad a largo plazo. Vuelvo a casa tanto con herramientas prácticas como con una nueva mentalidad".

Pelenatete Taei, gerente de Responsabilidad Social de la Federación Samoana de Fútbol, apuntó que todas las federaciones miembro han tenido algo que aportar, independientemente de su tamaño. "Viniendo de una pequeña nación insular, no estaba segura de cómo sería recibido nuestro trabajo", aseveró. "Pero a través de este programa he visto que el impacto no se mide solo por el tamaño. Tuve la oportunidad de presentar nuestra estrategia de responsabilidad social corporativa, y los comentarios de mis compañeros y profesores fueron muy estimulantes. Todos tenemos algo valioso que contribuir a la familia global del fútbol".